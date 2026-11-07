Continua a fechar todas as apps no iPhone? Apple explica por que razão não o deve fazer

Fechar as apps em segundo plano no iPhone para poupar bateria ou melhorar o desempenho é uma das discussões mais antigas e persistentes do mundo tecnológico. Contudo, enquanto muitos utilizadores continuam a defender esta prática, os especialistas e a própria Apple há muito que esclareceram o assunto.

Fechar as apps no iPhone não poupa bateria

Há quem não consiga pousar o iPhone sem primeiro fechar todas as aplicações que aparecem no ecrã de multitarefa. O argumento é quase sempre o mesmo: libertar memória, poupar bateria e tornar o equipamento mais rápido.

Mas há um problema. Esta prática não traz os benefícios que muitos imaginam e pode até ter o efeito contrário.

Aliás, a Apple é bastante clara neste assunto. A empresa explica que fechar aplicações que não estão a ser utilizadas não prolonga a autonomia do iPhone.

Em 2016, Craig Federighi, responsável máximo pela engenharia de software da Apple, foi questionado sobre se fechava frequentemente as aplicações e se isso ajudava a poupar bateria. A resposta foi inequívoca: não, em ambos os casos.

As apps em segundo plano não estão necessariamente a trabalhar

É aqui que reside a maior confusão. Quando abrimos o seletor de aplicações do iPhone, vemos várias apps aparentemente abertas. Contudo, isso não significa que estejam todas a funcionar. Na realidade, o iOS coloca a maioria destas aplicações num estado de suspensão. É como deixar um livro aberto numa determinada página para continuar a leitura mais tarde.

Uma aplicação suspensa não está a consumir recursos do processador nem energia para continuar a executar tarefas. Existem exceções, como aplicações de navegação, reprodução de música ou serviços autorizados a realizar determinadas operações em segundo plano.

Além disso, o iOS gere automaticamente a memória RAM, libertando recursos sempre que necessário. Não precisa que o utilizador faça esse trabalho.

Fechar aplicações pode até prejudicar o desempenho

Ao forçar o encerramento de uma aplicação, o utilizador obriga o iPhone a carregá-la novamente quando precisar dela. Esse processo pode exigir mais energia e demorar mais tempo do que simplesmente recuperar uma aplicação suspensa.

Por outras palavras, fechar sistematicamente todas as apps não torna o iPhone mais rápido e pode provocar consumos adicionais de bateria.

Afinal, quando devemos fechar uma aplicação?

A recomendação dos especialistas é simples: apenas quando existe um motivo concreto. Se uma aplicação deixar de responder, apresentar erros ou funcionar incorretamente, encerrá-la e voltar a abri-la pode resolver o problema.

Se existir um consumo anormal de energia, vale também a pena consultar as Definições, na secção Bateria, para perceber qual a aplicação responsável. De resto, o melhor é deixar o iOS fazer aquilo para que foi desenvolvido.

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