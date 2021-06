Bateria de alguns iPhones gastou-se mais rapidamente após atualização do iOS 14.6

Recentemente a Apple lançou a nova atualização do seu sistema operativo móvel. O iOS 14.6 chegou com muitas novidades interessantes, nomeadamente ao nível das funcionalidades para Podcasts.

No entanto, após instalarem a nova versão do iOS, alguns utilizadores queixaram-se de que a bateria dos seus iPhones se gastou mais rapidamente do que o normal.

A atualização do iOS 14.6 chegou na semana passada com várias surpresas para todos os utilizadores. De todas, destacam-se as novidades ao nível dos Podcasts, dos AirTags e ferramenta Encontrar, na Acessibilidade, entre outras funcionalidades.

Mas parece que nem tudo correu bem para alguns utilizadores.

Alguns iPhones ficaram sem bateria mais rapidamente com o iOS 14.6

Depois de instalarem as novas atualizações do iOS 14.6 nos iPhones, algumas pessoas repararam que os seus equipamentos começaram a ficar sem bateria mais rapidamente do que seria esperado.

Os utilizadores recorreram a plataformas, como Fóruns, Suporte da Apple e outras comunidades online, para partilhar esta situação com outras pessoas. E de acordo com as publicações, o problema afeta diversos modelos, desde os iPhones da nova geração, como também outros mais antigos. .

Claro que há muitos fatores que podem influenciar a vida útil da bateria dos equipamentos. Mas segundo os testemunhos deste caso, tudo indica que o problema não tem nada a ver com o estado da bateria em si.

Para além do gasto da bateria, alguns utilizadores também notaram que, depois da instalação da atualização, os iPhones ficaram mais quentes ao navegar por páginas web através do Safari. Estas queixas são sobretudo de donos de iPhone 12 Pro e iPhone 12 mini.

Contudo, depois de qualquer atualização, os utilizadores podem deparar-se com um aumento do consumo de bateria nos dias seguintes. Isto acontece porque o sistema reindexa o Spotlight e aciona tarefas de limpeza.

Mas a atualização já foi lançada há uma semana e, como tal, este problema já não deveria estar a acontecer.

Notou um maior consumo de bateria após a atualização do iOS 14.6?