Apple enfrenta pesadelo na produção do iPhone Ultra com milhares de unidades rejeitadas

A produção em massa do novo iPhone Ultra já se encontra ativa há várias semanas, mas um rigoroso controlo de qualidade por parte da Apple está a chumbar quase todos os dispositivos fabricados.

Exigência extrema atrasa o processo de fabrico

Os rumores sobre o potencial atraso do iPhone Ultra têm circulado intensamente, oscilando entre falhas de conceção e a sua total resolução. No entanto, informações recentes avançadas pela Nikkei Asia revelam que o ritmo de montagem tem sido extremamente lento.

Durante o mês de agosto, a gigante de Cupertino terá implementado uma etapa adicional de verificação minuciosa que afetou diretamente a cadência de produção.

De acordo com fontes internas do ecossistema de fornecedores, este novo procedimento foca-se puramente no rigor dos acabamentos e não em defeitos estruturais graves, forçando os parceiros a trabalhar sob padrões de qualidade sem precedentes.

O desafio do design e da dobradiça do iPhone Ultra

Anteriormente, as atenções estavam centradas no desenvolvimento da dobradiça do dispositivo, com relatos a sugerir que a Apple teria mesmo de redesenhar a peça do zero. Embora essa fase pareça ultrapassada com a adoção de uma liga de metal líquido, a verdade é que a elevada complexidade do componente continua a ser o principal obstáculo.

O nivelamento da superfície e o comportamento mecânico da dobradiça são os pontos críticos onde a marca exige melhorias imediatas de rendimento. Como consequência direta desta verificação extra, a produção comercial acabou por ser adiada em várias semanas, mesmo com as fábricas a laborar a ritmo ininterrupto.

No final de agosto, a taxa de sucesso da linha de montagem caiu drasticamente, resultando na produção "de apenas algumas centenas de unidades utilizáveis por dia". Este cenário é surpreendente, dado que a fase de testes começou em abril de 2026 e a produção em larga escala deveria estar normalizada desde julho.

Apesar deste estrangulamento na cadeia de distribuição, a Apple deverá manter a apresentação oficial do iPhone Ultra para o evento de 9 de setembro. Contudo, devido à escassez extrema de componentes aprovados, é muito provável que o dispositivo seja lançado inicialmente apenas no mercado norte-americano.

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