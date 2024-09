Acha que os novos iPhones são muito caros? 90% dos americanos também

Os preços dos novos iPhones da Apple têm suscitado críticas. Nomeadamente nas nossas redes sociais e secções de comentários, são muitos os que não compreendem o valor que a empresa de Cupertino associou aos smartphones. Se acha o iPhone demasiado caro, saiba que 90% dos americanos inquiridos neste estudo também.

A Apple realiza um evento de apresentação de novos produtos, anualmente. Todos os anos, também, surgem críticas aos preços que a empresa de Cupertino decide definir para os seus smartphones.

De facto, apesar de verdadeiramente necessários para algumas pessoas, em determinados contextos, e embora tenham cada vez mais tecnologia agregada, os smartphones nunca estiveram tão caros, motivando descontentamento.

A série do iPhone 16 foi apresentada no evento Glowtime, no início desta semana, e as pré-encomendas começaram hoje, dia 13 de setembro. Embora os entusiastas da Apple estejam já habituados ao preçário, a verdade é que este não lhes agrada.

Num questionário recente conduzido pelo WalletHub, os inquiridos revelaram considerar que os smartphones da Apple são demasiado caros. Não obstante, dois em cada cinco endividar-se-iam para adquirir o iPhone mais recente, neste caso, o iPhone 16.

Dos cerca de 200 participantes abordados pelo inquérito, 90% afirmaram que os smartphones da Apple são demasiado caros. Os preços da linha do iPhone permanecem estáveis relativamente ao ano passado, mas permanecem altos.

Aliás, 63% dos inquiridos disseram que a inflação impedi-los-á de comprar um smartphone da Apple este ano.

O inquérito revelou, ainda, que 42% dos americanos consideram que ter o telemóvel mais recente é importante para a sua autoimagem e que, quando veem alguém com o iPhone mais recente, 30% assumem que a pessoa é rica, enquanto 27% a consideram esbanjadora.

Embora a amostra do inquérito não seja vasta, é curioso perceber que também os americanos olham para os preços dos novos iPhones com desagrado.