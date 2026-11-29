Além das aplicações que vêm instaladas, a Apple tem várias aplicações gratuitas para o iPhone que muita gente nunca experimentou. Basta a App Store e alguns minutos para as descarregar.

Descarregue as aplicações a partir da App Store

Abra a App Store, clique em Pesquisar e escreva o nome da aplicação. Clique em “Obter” ou no ícone da nuvem, se já a tiver instalado antes.

Algumas destas aplicações já vêm instaladas em certos modelos. Se não as encontrar no ecrã principal, procure na Biblioteca de aplicações, deslizando para a esquerda até ao último ecrã.

Final Cut Camera para gravar vídeo como um profissional

A Final Cut Camera dá controlo manual sobre a gravação de vídeo: equilíbrio de brancos, ISO, velocidade do obturador, estabilização e espaço de cor.

Também envia as gravações sem fios para o Final Cut Pro no iPad e pode servir de câmara remota numa gravação com várias câmaras. É útil para quem grava vídeo com frequência e quer mais controlo do que a aplicação Câmara oferece.

GarageBand e iMovie para música e vídeo

O GarageBand é um estúdio de música no bolso. Tem instrumentos virtuais, gravação de voz, várias pistas sobrepostas e pacotes de sons e loops, sem ser preciso tocar um instrumento a sério.

O iMovie é o editor de vídeo da Apple. Permite juntar vários clipes, usar modelos e transições, acrescentar música de fundo e acelerar ou abrandar partes do vídeo, tudo diretamente no iPhone.

Pages, Numbers e Keynote para trabalhar no iPhone

O Pages é o processador de texto da Apple. Abre e guarda ficheiros .docx do Word e exporta para PDF, texto simples ou imagem, o que facilita a troca de documentos com quem usa Windows.

O Numbers trata das folhas de cálculo, com modelos, fórmulas, gráficos e edição partilhada. Também importa ficheiros do Excel, por isso serve para consultar e editar uma folha que tenha recebido por email.

O Keynote serve para criar apresentações, com animações, transições e colaboração em tempo real. Permite ainda apresentar à distância ou transmitir a apresentação.

Apple Invites para organizar eventos

Com a Apple Invites pode criar convites digitais, acompanhar as respostas dos convidados e sincronizar tudo com o iCloud, os Contactos e o Calendário.

Para criar convites é preciso uma subscrição iCloud+, que começa nos 0,99 euros por mês com 50 GB. Quem recebe o convite não precisa de conta Apple para responder.

Todas estas aplicações são gratuitas e podem ser apagadas a qualquer momento. Se mudar de ideias, basta voltar à App Store e descarregá-las de novo.

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