iPad mini OLED vs. iPad mini: quais são as novidades?

A Apple renovou o seu tablet compacto, trazendo finalmente um ecrã OLED e o novo chip A20 Pro, mas o preço subiu consideravelmente.

O ecrã OLED é a grande novidade

O iPad mini abandona o LCD e adota um painel OLED, tornando-se o segundo iPad da Apple a contar com esta tecnologia, a par do iPad Pro.

A resolução mantém-se semelhante à da geração anterior, mas o brilho máximo em HDR sobe para 1200 nits, um salto enorme face aos 500 nits do modelo anterior.

O ecrã cresceu ligeiramente para 8,5 polegadas, graças a margens 24% mais finas. Apesar das melhorias, a Apple continua a não oferecer ProMotion, mantendo a taxa de atualização em 60Hz, o que tem gerado críticas entre os utilizadores.

Dave Pakula, vice-presidente de engenharia de hardware da Apple, defende que a experiência de visualização vai além de uma única especificação e que a resposta mais rápida dos píxeis OLED torna tudo muito fluido.

Desempenho reforçado com o A20 Pro

No interior, o novo iPad mini recebe o processador A20 Pro de 2nm, com 5 núcleos de GPU e até 12GB de RAM. A Apple afirma que o desempenho gráfico é até 2,7 vezes superior e as tarefas de IA são até 4,5 vezes mais rápidas em comparação com o A17 Pro.

Apenas a versão de 512GB inclui um núcleo de CPU extra e um Neural Engine duplo de 16 núcleos, mas todas as variantes suportam Apple Intelligence e Siri AI.

A bateria mantém a autonomia anunciada, mas o carregamento é mais rápido, atingindo 50% em 30 minutos com um adaptador compatível. Para os jogadores, o iPad mini torna-se uma potência portátil, capaz de correr títulos AAA.

Outras alterações e preço em Portugal

O design mantém-se praticamente idêntico, mas o novo iPad mini é mais fino (5,4mm) e mais leve (255g). É também o primeiro iPad com resistência à água IP67, graças ao novo sistema Acoustic Display, que substitui as grelhas dos altifalantes por tweeters entre o vidro e o alumínio e woofers que emitem som através do ecrã.

A conectividade foi atualizada com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e o modem celular C2 da Apple, que promete velocidades de dados até 50% superiores.

A câmara frontal está agora posicionada na borda longa, ideal para videochamadas em modo paisagem. As opções de cor foram reduzidas a Midnight e Starlight, e o preço base está agora nos 769 euros.

A versão topo de gama com 512GB, conectividade celular e vidro nano-texturado atinge os 1449 euros, o que a coloca no patamar do iPad Pro.

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