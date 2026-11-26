A Apple continua a desenvolver um iPad dobrável com um ecrã de cerca de 20 polegadas, segundo um novo rumor. O lançamento voltou a derrapar e o preço poderá chegar aos 5 mil dólares.

Um iPad do tamanho de um monitor

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple ainda não desistiu do projeto, conhecido internamente como “J312”. O jornalista abordou o equipamento no episódio mais recente do podcast Power On, dedicado a perguntas dos ouvintes.

Quando aberto, o ecrã terá entre 19 e 20 polegadas, um tamanho próximo do de um monitor de secretária. Gurman descreve-o como uma versão em ponto grande do iPhone Duo, mas sem nenhum ecrã do lado de fora.

O valor apontado fica entre os 3 mil e os 5 mil dólares, o que o colocaria bem acima de qualquer iPad à venda. Não há qualquer indicação de preço para Portugal, até porque a chegada ao mercado está longe de garantida.

Porque é que o lançamento continua a ser adiado?

O plano inicial da Apple era apresentar o equipamento até 2027. A meta passou depois para 2028 e, de acordo com o jornalista, aponta agora para cerca de 2029.

Os obstáculos são vários. O custo, a dificuldade em produzir ecrãs dobráveis deste tamanho com poucos defeitos e o receio de que o aparelho seja pouco prático estão entre os principais travões.

Também falta decidir o sistema operativo. Em cima da mesa estão o macOS, o iPadOS ou uma plataforma totalmente nova.

Gurman deixa um aviso: não é certo que este iPad chegue alguma vez às lojas. Em abril, já tinha dito que o projeto era uma prioridade para John Ternus, mas que podia ficar pela fase experimental.

Em setembro, a consultora Omdia afirmou que a Apple cancelou um MacBook dobrável com 16,1 a 18 polegadas aberto. Não se sabe se é o mesmo equipamento ou um projeto diferente.

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