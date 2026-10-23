Apple traz de volta o iPod original num easter egg escondido na Apple Music

A Apple decidiu celebrar a memória do seu leitor de música icónico de uma forma inesperada. Ao visitar uma página inexistente (404) da Apple Music, os utilizadores deparam-se com uma recriação virtual do iPod de primeira geração, pronta a reproduzir faixas dos anos 2000.

Um easter egg que desperta memórias

O fenómeno foi detetado por utilizadores nas redes sociais. Em vez da habitual mensagem de erro 404, surge um modelo do lendário leitor que marcou uma geração.

A seleção musical é composta por temas emblemáticos do início do milénio, como “Viva La Vida” dos Coldplay ou “Feel Good Inc.” dos Gorillaz.

O acesso é simples: basta acrescentar uma sequência aleatória de letras ao endereço principal da Apple Music para que o pequeno dispositivo apareça no ecrã. Uma verdadeira viagem no tempo para os fãs da marca.

theres a hidden fully functional ipod as a 404 page on apple music https://t.co/vLYpnkHG4x https://t.co/0cSz4SF1kp — Kian (@kianworld) October 23, 2026

Uma celebração com data marcada

A iniciativa parece estar ligada ao 25.º aniversário do iPod, assinalado precisamente esta sexta-feira. A Apple apresentou o primeiro iPod a 23 de outubro de 2001, com um preço de 399 dólares.

Durante duas décadas, o leitor foi um pilar central da estratégia da empresa, até ser descontinuado em 2022.

Ainda assim, nos últimos anos, o iPod tem vindo a ressurgir enquanto objeto de culto e nostalgia. Este easter egg é a mais recente prova desse legado.

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