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Apple prepara três novos iPads com ecrãs OLED e chips M5 e M6 para 2027

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A Apple está a preparar uma renovação da sua linha de iPads para o primeiro semestre de 2027, com novos modelos Air, Pro e de entrada, segundo os últimos rumores.

Novos ecrãs OLED e chips mais potentes

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, o próximo iPad Air deverá finalmente adotar um ecrã OLED, uma tecnologia até agora reservada aos modelos Pro.

Já o iPad Pro dará um salto para o chip M6 e incluirá uma câmara de vapor para melhor dissipação de calor, garantindo desempenho sustentado em tarefas exigentes.

iPad de entrada com A19 e conectividade avançada

O iPad de 12ª geração, o modelo mais acessível, deverá receber o chip A19, com suporte para Apple Intelligence, além de Wi-Fi 7 e o modem C1X da Apple, mais eficiente em termos energéticos.

Estas melhorias procuram democratizar funcionalidades de topo.

Estratégia de diferenciação questionada

Com esta atualização, a Apple mantém a sua estratégia de criar uma hierarquia clara entre os modelos, mas alguns analistas questionam se a linha iPad não estará a tornar-se demasiado fragmentada.

Ainda assim, a empresa parece apostar em trazer o que antes era exclusivo para um público mais amplo.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Apple iPad oled

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