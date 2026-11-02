Apple prepara três novos iPads com ecrãs OLED e chips M5 e M6 para 2027
A Apple está a preparar uma renovação da sua linha de iPads para o primeiro semestre de 2027, com novos modelos Air, Pro e de entrada, segundo os últimos rumores.
Novos ecrãs OLED e chips mais potentes
De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, o próximo iPad Air deverá finalmente adotar um ecrã OLED, uma tecnologia até agora reservada aos modelos Pro.
Já o iPad Pro dará um salto para o chip M6 e incluirá uma câmara de vapor para melhor dissipação de calor, garantindo desempenho sustentado em tarefas exigentes.
iPad de entrada com A19 e conectividade avançada
O iPad de 12ª geração, o modelo mais acessível, deverá receber o chip A19, com suporte para Apple Intelligence, além de Wi-Fi 7 e o modem C1X da Apple, mais eficiente em termos energéticos.
Estas melhorias procuram democratizar funcionalidades de topo.
Estratégia de diferenciação questionada
Com esta atualização, a Apple mantém a sua estratégia de criar uma hierarquia clara entre os modelos, mas alguns analistas questionam se a linha iPad não estará a tornar-se demasiado fragmentada.
Ainda assim, a empresa parece apostar em trazer o que antes era exclusivo para um público mais amplo.
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