Huawei reinventa o tri-dobrável: ecrã que “desaparece” e o chip mais potente da marca
A poucos dias de conhecermos o aguardado iPhone dobrável, a Huawei apresentou o Mate XT 2 Ultimate Design, a segunda geração do seu smartphone tri-dobrável. Desta vez, a marca chinesa não se limitou a atualizar as especificações, mudando a forma como o ecrã dobra.
Ao contrário do Mate XT original, que dobrava para fora e deixava o ecrã exposto, o Mate XT 2 adota uma dobra para dentro, protegendo o ecrã sempre que o telemóvel está fechado.
Quando totalmente aberto, revela um ecrã OLED de 10,2 polegadas, com resolução 3K, taxa de atualização adaptativa LTPO de 1 a 120 Hz e PWM de alta frequência.
Fechado, o dispositivo conta com um ecrã de capa de 6,5 polegadas, com proporções que o fazem parecer um smartphone convencional. Este ecrã traz ainda um recorte para a câmara frontal e reconhecimento facial, além de um revestimento refletor para melhores ângulos de visão.
Apesar das dimensões generosas, o Mate XT 2 mede apenas 3,5 mm quando completamente aberto e pesa 299 gramas, valores que o tornam o tri-dobrável mais leve do mercado, segundo a Huawei.
A certificação IP58 e IP59 contra poeira e salpicos de água assegura resistência.
Ecrã com modo privacidade
Uma das novidades mais interessantes do Mate XT 2 é o ecrã com modo de privacidade, uma tecnologia inédita neste tipo de dispositivos.
Esta permite usar o telemóvel em espaços públicos sem que outras pessoas consigam ver o que está no ecrã a partir de ângulos laterais.
Câmaras e desempenho
Do lado fotográfico, o Mate XT 2 traz uma câmara principal de 50 MP com sensor de 1/1,28", abertura variável, estabilização ótica (OIS) e tecnologia RYYB, uma ultra-grande angular de 40 MP e uma periscópica de 50 MP com zoom ótico de 3,5x.
Segundo a Huawei, o conjunto conta ainda com uma câmara multicanal espectral que reproduz as cores com fidelidade, produzindo fotografias com cores vibrantes e realistas.
Tanto o ecrã interior como o de capa contam com uma câmara frontal de 8 MP, com sensores para desbloqueio facial.
No que toca a desempenho, este é o primeiro smartphone a estrear o Kirin 9050 Pro. Segundo a Huawei, o chip assenta numa nova arquitetura, apelidada de LogicFolding, e promete um salto de 46% face ao Kirin 9030 Pro. Para já, estes números partem apenas da própria marca.
A alimentar tudo isto está uma bateria de 5600 mAh, com suporte para carregamento rápido com fios de 66 W e carregamento sem fios até 50 W.
First unboxing of Huawei’s $3,000 Mate XT2
The second-gen tri-fold that turns into a 10.2 inch tablet pic.twitter.com/xDET4qM296
— ViralRush ⚡ (@ViralRushX) September 7, 2026
Preços e disponibilidade
O Huawei Mate XT 2 chega ao mercado chinês com 16 GB de RAM em todas as versões, distribuídas por diferentes capacidades de armazenamento:
- 256 GB: 19.999 yuans (o equivalente a cerca de 2565 euros)
- 512 GB: 21.999 yuans (o equivalente a cerca de 2822 euros)
- 1 TB: 23.999 yuans (o equivalente a cerca de 3078 euros)
- 1 TB com ecrã de privacidade: 24.999 yuans (o equivalente a cerca de 3207 euros)
Existe ainda uma edição de colecionador, com 16 GB de RAM e 2 TB de armazenamento, vendida por 29.999 yuans (o equivalente a cerca de 3.848 euros).
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