Huawei poderá elevar a fasquia do carregamento rápido para os 135W

Parece que a corrida pelo carregamento rápido se vai manter neste novo ano. Xiaomi, OPPO, Vivo, são alguns dos nomes mais sonantes nesta área. A Huawei é outra das fabricantes que há muito que oferece tecnologias de carregamento inovadoras e poderá estar a preparar-se para elevar a fasquia.

Um carregador Huawei com potência de 135W acabou de ser certificado na China.

A Xiaomi lançou em 2020 o primeiro smartphone com carregador acima dos 100W. Em concreto, o Xiaomi Mi 10 Ultra que não saiu da China, foi lançado com uma bateria de 4500 mAh capaz de carregar a 120W. Isto significa, portanto, que em apenas 5 minutos é capaz de carregar 41% e em 23 minutos fica carregada na totalidade.

Tecnologias de carregamento continua a evoluir

A Huawei tem agora no seu Mate 40 Pro a mais potente tecnologia de carregamento. A bateria de 4400 mAh que equipa este smartphone pode carregar a 66W. Mas, entretanto, já a pensar nos próximos lançamentos de topo, a Huawei poderá ir mais além.

Na China, na agência de certificação 3C foi certificado um novo adaptador de corrente capaz de ir até carregar até 135W.

Huawei P50… o futuro

Com base nos rumores que já circulam em torno do Huawei P50, esta tecnologia de carregamento poderá mesmo vir associada a este smartphone. Sabe-se que o P50 deverá ser ligeiramente menor que o P40, com ecrã de 6,6″, mantendo as extremidades curvas. Os rumores apontam ainda para um altifalante físico tradicional e para uma câmara única na frente a perfurar o ecrã.

Não há muito mais indicações relativas à nova geração de topo da Huawei. Mas estaremos atentos a mais desenvolvimentos.