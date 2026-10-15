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Huawei MatePad Pro 12″: o novo tablet ultrafino que alia criatividade e produtividade

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A Huawei acaba de apresentar o novo tablet MatePad Pro 12″, concebido como o aliado ideal para profissionais e criadores de conteúdo que procuram ultrapassar limites, onde quer que estejam.

Apresentado durante o evento de lançamento de setembro, em Munique, o equipamento combina um design ultrafino, um ecrã OLED flexível PaperMatte ultra-nítido de 12 polegadas e funcionalidades dignas de um PC, numa resposta às exigências de diferentes contextos de trabalho. Todas as novidades já estão disponíveis na loja online da marca.

Ultrafino e leve para trabalhar em movimento

Graças a uma estrutura avançada, o tablet tem 4,7 mm de espessura e pesa 454 g. A arquitetura refinada de três camadas aumenta em 50% a resistência à flexão face à geração anterior e alia portabilidade a fiabilidade estrutural. Disponível na cor Azul, distingue-se pelo acabamento Luminous exclusivo, que cria um efeito de luz ondulada, elegante e minimalista.

Apesar do perfil ultrafino, o equipamento oferece um desempenho de excelência. O sistema de áudio Huawei Sound, composto por quatro altifalantes e uma unidade de graves com quatro drivers, proporciona um som rico e imersivo.

A bateria de 9760 mAh garante até 13,7 horas de reprodução de vídeo e permite o carregamento reverso com fios de 40 W para alimentar outros dispositivos compatíveis.

Experiência visual de excelência com ecrã PaperMatte

Para proporcionar uma visualização mais confortável em diferentes condições de iluminação, o ecrã Ultra-clear Flexible OLED PaperMatte reduz os reflexos e o brilho e melhora em 30% o desempenho antirreflexo face ao modelo anterior. As margens ultrafinas de 3,55 mm e o rácio ecrã-corpo de 93% proporcionam uma área de trabalho ampla e sem interrupções.

O ecrã possui as certificações TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 e SGS Low Visual Fatigue Premium Performance A+ 3.0, que reforçam a proteção ocular. A resolução 3K, o brilho máximo de 1600 nits e a taxa de atualização de 144 Hz garantem detalhes nítidos, cores vibrantes e uma fluidez irrepreensível na visualização de documentos, imagens e vídeos.

Produtividade à altura de um PC

O Huawei MatePad Pro 12″ integra a aplicação HUAWEI Notes, funcionalidades de interligação entre sistemas operativos e ferramentas avançadas, para uma experiência de produtividade completa. Na Huawei Notes, a funcionalidade de melhoria da caligrafia com Inteligência Artificial aperfeiçoa o texto manuscrito e torna-o mais legível. A aplicação Petal Interconnect permite transferir, de forma simples, fotografias, vídeos, ficheiros e contactos entre dispositivos compatíveis da Huawei e da Apple.

Para uma experiência ainda mais completa, o tablet pode ser emparelhado com o teclado Huawei Glide, que proporciona uma experiência de escrita semelhante à de um PC, e com a caneta M-Pencil Pro, cujo modo Air Mouse permite uma interação mais intuitiva.

Aplicação GoPaint para dar vida a ideias

A GoPaint, aplicação de criação desenvolvida pela Huawei, reúne ferramentas profissionais de desenho, ilustração e animação. A funcionalidade Intelligent Color Card permite captar as cores de objetos reais, como a capa de um livro, e transformá-las em paletas personalizadas com um único toque.

O conjunto de pincéis, que inclui opções como Fluid Brush e Oil Paint Brush, oferece flexibilidade para explorar diferentes estilos. Já a ferramenta de animação converte camadas em quadros animados e simplifica a criação de arte dinâmica.

⭐️ Preço e campanhas especiais

O Huawei MatePad Pro 12″ está disponível por 1299 euros.

Na compra do MatePad Pro 12″, os consumidores beneficiam de um desconto de 100 euros, da oferta da M-Pencil Pro e do pacote de assistência Worry-Free Care, válido durante dois anos. Estas vantagens incluem cobertura para o ecrã, danos provocados por líquidos, bateria, câmara e tampa traseira.

A campanha oferece ainda o serviço PaperMatte Display Care e o acesso aos benefícios Huawei MultiPass.

Huawei MatePad Pro 12″

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Huawei Huawei MatePad

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