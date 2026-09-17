Huawei MatePad Air chega com melhorias no ecrã e nas ferramentas de produtividade

Chegou a nova série de tablets Huawei MatePad Air, concebida para utilizadores que procuram leveza e criatividade, com melhorias no que toca ao ecrã, à experiência criativa e às ferramentas de produtividade.

Nas palavras da Huawei, este modelo desafia os limites da espessura e da leveza, através de uma estrutura de ecrã OLED invertida sem suporte interno, que permite a montagem direta do ecrã com a estrutura do dispositivo.

O corpo metálico conta com um acabamento perolado que cria um efeito subtil de reflexão da luz. Disponível no tom azul, a estética do dispositivo opta por tons intemporais, reforçando o seu carácter premium e adaptando-se a diferentes estilos e preferências.

Ecrã OLED PaperMatte atualizado oferece uma visão mais nítida

Para uma experiência visual superior, a série Huawei MatePad Air passou de LCD para OLED em toda a linha.

Assim, a nova edição PaperMatte apresenta um ecrã OLED PaperMatte de 12 polegadas com alta resolução de 2,8K, uma taxa de atualização máxima de 144 Hz, um brilho máximo de 1200 nits e uma gama de cores de nível cinematográfico P3.

A experiência visual promete ser mais refinada e vibrante para ler, ver vídeos, desenhar e trabalhar.

A pensar nos problemas de reflexo que podem ocorrer em ecrãs mate, o Huawei MatePad Air introduz um processo de gravura de nível nanométrico de alta precisão.

Esta tecnologia reduz os reflexos, mantendo uma sensação de escrita e toque semelhante à do papel, melhorando significativamente a clareza para uma experiência de visualização superior.

Ecossistema de produtividade e criatividade

Direcionado para os criativos, estudantes e profissionais em constante movimento, o MatePad Air procura refinar continuamente o seu ecossistema e os acessórios.

Aplicações como a Huawei Notes e a GoPaint permitem tirar notas, pintar e editar documentos, de forma rápida e intuitiva.

Em conjunto com a caneta M-Pencil Pro e o teclado Smart Magnetic, o tablet alterna perfeitamente entre cenários de aprendizagem, trabalho de escritório e criatividade.

Desempenho, som envolvente e autonomia

Além da estrutura fina e leve, o Huawei MatePad Air oferece um desempenho consistente e eficiente, respondendo a cenários de multitarefa, criação de conteúdo e utilização de aplicações exigentes.

No que diz respeito ao áudio, o MatePad Air está equipado com um sistema de seis altifalantes e uma unidade de graves de quatro drivers, que proporcionam graves mais ricos e um som mais envolvente.

Em termos de autonomia, a bateria de 10.100 mAh suporta até 16 horas de reprodução de vídeo HDR local, e o modo Hauwei SuperCharge Turbo de 66 W permite carregar a bateria até 42% em apenas 30 minutos.

O Huawei MatePad Air está disponível por 799,99 euros.

Campanha especial Oferta de lançamento: 50 euros de desconto + Huawei M-Pencil Pro de oferta No segmento de tablets, a Huawei apresenta uma campanha especial associada à aquisição de novos equipamentos, que inclui um pacote de proteção exclusivo para maior tranquilidade no dia a dia. A campanha inclui o Worry-Free Care Package, com proteção de ecrã, proteção contra danos por líquidos, câmara traseira e tampa traseira, válida 12 meses e com uma utilização para cada uma destas proteções. Inclui ainda o serviço Battery Renew, válido por 24 meses e com uma utilização, para substituição da bateria de acordo com as condições aplicáveis.

Huawei MatePad Air