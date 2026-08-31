Huawei lança a plataforma europeia de saúde Terve Research e apresenta o Huawei Watch D3

O Congresso ESC 2026 foi o palco escolhido pela Huawei para a apresentação de um novo ecossistema de investigação e de um smartwatch com certificação CE para a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial.

A Huawei anunciou o lançamento da Terve Research, uma plataforma europeia de investigação em saúde, em parceria com a Thryve, "um dos fornecedores de tecnologia médica mais reconhecidos na Europa", durante o Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2026, em Munique.

A marca levantou também o véu sobre o Huawei Watch D3, o mais recente smartwatch com certificação CE para a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA), ao abrigo do Regulamento de Dispositivos Médicos (em inglês, MDR) da União Europeia (UE).

Terve Research: onde a excelência encontra a inovação

Concebida como uma plataforma de investigação online dedicada a instituições académicas e médicas europeias, a Terve Research permite aos parceiros de investigação publicar e gerir estudos de saúde em grande escala.

A plataforma representa um novo paradigma na investigação em saúde digital, ao proporcionar aos investigadores acesso a dados do mundo real, mantendo os mais elevados padrões de segurança e privacidade.

Financiada pela Huawei, a plataforma será gerida e operada de forma independente pela Thryve, e destaca-se pelas certificações ISO 27001 (gestão de segurança) e ISO 9001 (gestão de qualidade), assegurando conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e com os requisitos aplicáveis aos dados de saúde na UE.

A aplicação está integrada exclusivamente no ecossistema de dispositivos Huawei e a recolha de dados é feita através de:

Estudos fechados , com participantes selecionados;

, com participantes selecionados; Estudos abertos, nos quais os utilizadores de wearables da marca podem aderir voluntariamente através da aplicação.

🔍 Dois projetos de investigação pioneiros na Terve Research A Terve Research vai estrear dois estudos de referência em setembro, sublinhando o potencial da plataforma para dar resposta a desafios de saúde atuais. O primeiro, focado no social jetlag, é liderado pelo Professor Ramin Khatami, Diretor de Medicina do Sono no Hospital Universitário de Zurique e membro fundador da European Narcolepsy Network (EU-NN), e investiga os impactos da disrupção do ritmo circadiano na saúde dos utilizadores de wearables em toda a Europa. O estudo pretende identificar padrões que relacionem ciclos irregulares de sono e vigília com indicadores de saúde cardiovascular e metabólica. O segundo estudo, centrado no exercício e na saúde cardiovascular, é dirigido pelo Professor Tomasz Guzik, Presidente do Comité do Programa da European Society of Cardiology (ESC), e analisa a relação entre os padrões de atividade física e os fatores de risco cardiovascular. O estudo recorre à tecnologia avançada de sensores da Huawei para recolher os dados necessários de forma contínua e com elevado nível de precisão. Segundo a Huawei, estas colaborações demonstram o potencial da Terve Research em unir a elite médica europeia à vasta comunidade de utilizadores de tecnologia wearable, impulsionando um ciclo contínuo de descoberta científica e aplicação prática. Mais do que um projeto, esta iniciativa reflete a expansão do ecossistema de wearables da Huawei e o compromisso da sua plataforma de saúde em redefinir os limites da medicina preventiva. Num momento em que a comunidade global de cardiologia procura novos avanços, a Huawei reafirma a investigação colaborativa como o pilar da sua estratégia.

Huawei Watch D3: precisão elevada na monitorização da pressão arterial

A complementar a apresentação da plataforma, a marca desvendou mais detalhes do Huawei Watch D3, introduzindo um novo padrão na monitorização da pressão arterial em smartwatches.

Com um perfil mais fino e uma bracelete mais leve, o Huawei Watch D3 foi desenhado para proporcionar conforto durante todo o dia. Disponível em três cores, o dispositivo procura transitar de forma fluida entre ambientes profissionais e estilos de vida ativos.

Respondendo a uma lacuna crítica na tecnologia wearable no segmento de saúde, o Huawei Watch D3 é o primeiro dispositivo de monitorização ambulatória da pressão arterial durante o exercício do mundo em conformidade com as normas ISO.

Regista com precisão os valores da pressão arterial antes e depois da atividade física;

com precisão os valores da pressão arterial antes e depois da atividade física; Disponibiliza recomendações personalizadas sobre a intensidade do exercício;

recomendações personalizadas sobre a intensidade do exercício; Ajuda os utilizadores a criar hábitos de exercício sustentáveis.

Tudo isto, mantendo uma "precisão de nível clínico", mesmo perante frequências cardíacas elevadas.

O Huawei Watch D3 obteve certificação CE para diversos cenários, incluindo os seguintes:

Medição da pressão arterial em repouso;

Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA/ABPM);

Monitorização da pressão arterial antes e depois do exercício.

Entre as novas funcionalidades inteligentes destacam-se os alertas relacionados com a altitude e com alterações súbitas de temperatura, ajudando os utilizadores a identificar momentos importantes para monitorização.

Além da pressão arterial, o Huawei Watch D3 vai expandir as funcionalidades Health Glance e Health Insights, com capacidades reforçadas de monitorização do sono e do bem-estar emocional, que serão apresentadas em detalhe no evento oficial de lançamento.

A Huawei ressalva que a utilização do Watch D3 não dispensa a consulta de um profissional de saúde. Os dados recolhidos não devem ser utilizados para fins de diagnóstico, servindo apenas como referência e destinando-se exclusivamente a utilização pessoal.

O Huawei Watch D3 destina-se a utilizadores com 18 anos ou mais e, antes da sua utilização, devem ser lidas atentamente as respetivas instruções de uso.

A ser apresentado a 2 de setembro de 2026, o Watch D3 reforça a missão da Huawei de tornar a monitorização avançada da saúde acessível a todos.

Huawei assume compromisso com a monitorização digital da saúde

A liderança da Huawei na área da monitorização digital da saúde, em destaque no ESC Congress 2026, é sustentada por parcerias com mais de 160 instituições de saúde em todo o mundo.

A rede de mais de 10 centros de investigação, incluindo três importantes laboratórios dedicados às ciências do desporto e da saúde, impulsiona a inovação na área dos cuidados cardiovasculares.

Nas palavras da Huawei, os seus wearables têm consolidado o seu papel pioneiro na gestão da saúde, permitindo aos utilizadores acompanhar diariamente diversos indicadores de saúde e bem-estar.