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Huawei lança a plataforma europeia de saúde Terve Research e apresenta o Huawei Watch D3

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    31 de Agosto de 2026 às 17:12

    Max 10 de Setembro de 2025 às 21:46 (post sobre alertas da pressão arterial no Apple Watch”.
    “O indicado para um adulto saudável é medir a tensão arterial uma vez por ano, pelo menos.
    Tenho um medidor em casa, meço quando calha, de mês a mês ou de três em três, por ai.
    Mas há quem tenha indicação médica para medir todos os dias.
    Já notei é que os “maluquinhos da tensão” – como reconhecem os próprios, andam obcecados por fazer várias medições durante o dia e preocupados com os resultados. “Ai que há bocado estava mas agora já não está normal!”. Só a preocupação com a tensão já a faz subir quando for medir.
    Se vos foi recomendado, ou querem acompanhar se há alterações, meçam sempre de manhã, sentados, descontraídos (e sem se mexer). Se as condições para a medição não forem estas é bastante provável que os resultados sejam diferentes, não dá para comparar a evolução.”
    Então – o Apple Watch não faz a medição a pedido, ou seja deixa de fora os “maluquinhos da tensão”, e ainda bem. Avalia durante um mês e avisa se se tem risco de hipertensão, caso em que recomenda que se meça (com um medidor de tensão) durante uma semana e se fale com o médico.
    Acho bem. Note-se é que o Apple Watch não mede a tensão arterial – avalia, sem medir a tensão, o risco de hipertensão.”
    Os “maluquinhos da tensão” já têm um smartwach à medida …

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