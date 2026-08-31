Huawei lança a plataforma europeia de saúde Terve Research e apresenta o Huawei Watch D3
O Congresso ESC 2026 foi o palco escolhido pela Huawei para a apresentação de um novo ecossistema de investigação e de um smartwatch com certificação CE para a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial.
A Huawei anunciou o lançamento da Terve Research, uma plataforma europeia de investigação em saúde, em parceria com a Thryve, "um dos fornecedores de tecnologia médica mais reconhecidos na Europa", durante o Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2026, em Munique.
A marca levantou também o véu sobre o Huawei Watch D3, o mais recente smartwatch com certificação CE para a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA), ao abrigo do Regulamento de Dispositivos Médicos (em inglês, MDR) da União Europeia (UE).
Terve Research: onde a excelência encontra a inovação
Concebida como uma plataforma de investigação online dedicada a instituições académicas e médicas europeias, a Terve Research permite aos parceiros de investigação publicar e gerir estudos de saúde em grande escala.
A plataforma representa um novo paradigma na investigação em saúde digital, ao proporcionar aos investigadores acesso a dados do mundo real, mantendo os mais elevados padrões de segurança e privacidade.
Financiada pela Huawei, a plataforma será gerida e operada de forma independente pela Thryve, e destaca-se pelas certificações ISO 27001 (gestão de segurança) e ISO 9001 (gestão de qualidade), assegurando conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e com os requisitos aplicáveis aos dados de saúde na UE.
A aplicação está integrada exclusivamente no ecossistema de dispositivos Huawei e a recolha de dados é feita através de:
- Estudos fechados, com participantes selecionados;
- Estudos abertos, nos quais os utilizadores de wearables da marca podem aderir voluntariamente através da aplicação.
🔍 Dois projetos de investigação pioneiros na Terve Research
A Terve Research vai estrear dois estudos de referência em setembro, sublinhando o potencial da plataforma para dar resposta a desafios de saúde atuais.
O primeiro, focado no social jetlag, é liderado pelo Professor Ramin Khatami, Diretor de Medicina do Sono no Hospital Universitário de Zurique e membro fundador da European Narcolepsy Network (EU-NN), e investiga os impactos da disrupção do ritmo circadiano na saúde dos utilizadores de wearables em toda a Europa.
O estudo pretende identificar padrões que relacionem ciclos irregulares de sono e vigília com indicadores de saúde cardiovascular e metabólica.
O segundo estudo, centrado no exercício e na saúde cardiovascular, é dirigido pelo Professor Tomasz Guzik, Presidente do Comité do Programa da European Society of Cardiology (ESC), e analisa a relação entre os padrões de atividade física e os fatores de risco cardiovascular.
O estudo recorre à tecnologia avançada de sensores da Huawei para recolher os dados necessários de forma contínua e com elevado nível de precisão.
Segundo a Huawei, estas colaborações demonstram o potencial da Terve Research em unir a elite médica europeia à vasta comunidade de utilizadores de tecnologia wearable, impulsionando um ciclo contínuo de descoberta científica e aplicação prática.
Mais do que um projeto, esta iniciativa reflete a expansão do ecossistema de wearables da Huawei e o compromisso da sua plataforma de saúde em redefinir os limites da medicina preventiva.
Num momento em que a comunidade global de cardiologia procura novos avanços, a Huawei reafirma a investigação colaborativa como o pilar da sua estratégia.
Huawei Watch D3: precisão elevada na monitorização da pressão arterial
A complementar a apresentação da plataforma, a marca desvendou mais detalhes do Huawei Watch D3, introduzindo um novo padrão na monitorização da pressão arterial em smartwatches.
Com um perfil mais fino e uma bracelete mais leve, o Huawei Watch D3 foi desenhado para proporcionar conforto durante todo o dia. Disponível em três cores, o dispositivo procura transitar de forma fluida entre ambientes profissionais e estilos de vida ativos.
Respondendo a uma lacuna crítica na tecnologia wearable no segmento de saúde, o Huawei Watch D3 é o primeiro dispositivo de monitorização ambulatória da pressão arterial durante o exercício do mundo em conformidade com as normas ISO.
- Regista com precisão os valores da pressão arterial antes e depois da atividade física;
- Disponibiliza recomendações personalizadas sobre a intensidade do exercício;
- Ajuda os utilizadores a criar hábitos de exercício sustentáveis.
Tudo isto, mantendo uma "precisão de nível clínico", mesmo perante frequências cardíacas elevadas.
O Huawei Watch D3 obteve certificação CE para diversos cenários, incluindo os seguintes:
- Medição da pressão arterial em repouso;
- Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA/ABPM);
- Monitorização da pressão arterial antes e depois do exercício.
Entre as novas funcionalidades inteligentes destacam-se os alertas relacionados com a altitude e com alterações súbitas de temperatura, ajudando os utilizadores a identificar momentos importantes para monitorização.
Além da pressão arterial, o Huawei Watch D3 vai expandir as funcionalidades Health Glance e Health Insights, com capacidades reforçadas de monitorização do sono e do bem-estar emocional, que serão apresentadas em detalhe no evento oficial de lançamento.
A Huawei ressalva que a utilização do Watch D3 não dispensa a consulta de um profissional de saúde. Os dados recolhidos não devem ser utilizados para fins de diagnóstico, servindo apenas como referência e destinando-se exclusivamente a utilização pessoal.
O Huawei Watch D3 destina-se a utilizadores com 18 anos ou mais e, antes da sua utilização, devem ser lidas atentamente as respetivas instruções de uso.
A ser apresentado a 2 de setembro de 2026, o Watch D3 reforça a missão da Huawei de tornar a monitorização avançada da saúde acessível a todos.
Huawei assume compromisso com a monitorização digital da saúde
A liderança da Huawei na área da monitorização digital da saúde, em destaque no ESC Congress 2026, é sustentada por parcerias com mais de 160 instituições de saúde em todo o mundo.
A rede de mais de 10 centros de investigação, incluindo três importantes laboratórios dedicados às ciências do desporto e da saúde, impulsiona a inovação na área dos cuidados cardiovasculares.
Nas palavras da Huawei, os seus wearables têm consolidado o seu papel pioneiro na gestão da saúde, permitindo aos utilizadores acompanhar diariamente diversos indicadores de saúde e bem-estar.
Max 10 de Setembro de 2025 às 21:46 (post sobre alertas da pressão arterial no Apple Watch”.
“O indicado para um adulto saudável é medir a tensão arterial uma vez por ano, pelo menos.
Tenho um medidor em casa, meço quando calha, de mês a mês ou de três em três, por ai.
Mas há quem tenha indicação médica para medir todos os dias.
Já notei é que os “maluquinhos da tensão” – como reconhecem os próprios, andam obcecados por fazer várias medições durante o dia e preocupados com os resultados. “Ai que há bocado estava mas agora já não está normal!”. Só a preocupação com a tensão já a faz subir quando for medir.
Se vos foi recomendado, ou querem acompanhar se há alterações, meçam sempre de manhã, sentados, descontraídos (e sem se mexer). Se as condições para a medição não forem estas é bastante provável que os resultados sejam diferentes, não dá para comparar a evolução.”
Então – o Apple Watch não faz a medição a pedido, ou seja deixa de fora os “maluquinhos da tensão”, e ainda bem. Avalia durante um mês e avisa se se tem risco de hipertensão, caso em que recomenda que se meça (com um medidor de tensão) durante uma semana e se fale com o médico.
Acho bem. Note-se é que o Apple Watch não mede a tensão arterial – avalia, sem medir a tensão, o risco de hipertensão.”
Os “maluquinhos da tensão” já têm um smartwach à medida …