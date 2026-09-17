Huawei FreeBuds Neo já estão disponíveis em Portugal

Disponíveis a partir de hoje nos retalhistas portugueses habituais, assim como na Huawei Store, os novos FreeBuds Neo combinam cancelamento de ruído com um design inovador.

Equipados com o chip de áudio de terceira geração e algoritmos adaptativos avançados, os FreeBuds Neo reagem às alterações de ruído em milissegundos e ajustam-se dinamicamente para uma experiência mais natural e fluida, eliminando o desconforto das variações de pressão no ouvido.

Isto permite desfrutar de uma experiência de cancelamento de ruído naturalmente mais confortável, pura e imersiva.

Design inovador para uma utilização confortável

Inspirados numa estética pioneira com o máximo conforto, estão disponíveis em quatro opções de cores (Stellar Silver, Nebula Pink, Ice White e Starry Black).

O novo design Light mini stem equilibra o centro de gravidade para um ajuste mais estável e confortável. Cada auricular pesa 4,8 gramas, proporcionando uma experiência de utilização quase impercetível.

Adicionalmente, com base num conjunto significativo dados de anatomia auricular humana, os Huawei FreeBuds Neo proporcionam um ajuste ergonómico de alívio de pressão, garantindo uma distribuição uniforme do peso para evitar desconforto em utilizações prolongadas.

Através de testes de simulação que replicam condições de utilização em atividades de alta frequência, foram efetuados ajustes direcionados ao design de cada auricular nas áreas propensas a folgas, reforçando a estabilidade dinâmica durante o uso diário ou na prática de exercício.

A caixa de carregamento apresenta uma forma totalmente curva, com uma silhueta minimalista. O design aerodinâmico garante uma pega confortável e um transporte prático.

Som autêntico

Disponíveis por 129,99 euros, os Huawei FreeBuds Neo oferecem um som autêntico, recriando a sensação de uma performance em direto com texturas ricas, detalhes precisos e um palco sonoro imersivo.

Estão equipados com um novo driver, que permite uma reprodução ultra-ampla que vai dos 10 Hz aos 48 kHz, tornando as batidas de bateria e os graves profundos e potentes, enquanto as vozes e os instrumentos permanecem nítidos e expansivos.

Quando emparelhados com dispositivos da marca, os FreeBuds Neo suportam transmissão sem perdas em alta resolução até 2,3 Mbps .

. Quando ligados a outros dispositivos, a taxa de transmissão atinge até 990 kbps, preservando a informação sonora para que as nuances vocais e os harmónicos instrumentais sejam claramente percetíveis.

Além disso, suportam áudio espacial ilimitado através de algoritmos desenvolvidos pela Huawei, proporcionando uma experiência de som envolvente a 360° sem limitações de dispositivo ou de fonte de áudio.

Conectividade dupla e controlo inteligente

Os utilizadores podem utilizar a aplicação Huawei Audio Connect no smartwatch para ligar os auriculares pela primeira vez, alternar entre modos de cancelamento de ruído ou efeitos sonoros, localizar os auriculares e verificar os níveis de bateria sem ter de tirar o smartphone do bolso.

Além disso, os Huawei FreeBuds Neo eliminam as barreiras entre ecossistemas, sendo compatíveis com Android, iOS e Windows, e suportando ligação dupla entre dispositivos em diferentes sistemas para uma transição rápida e simples.