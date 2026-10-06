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Huawei criou uma câmara completa para colar ao telemóvel, com sensor de 50 MP

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A Huawei revelou o Ruiying Z10, um módulo de câmara com sensor de 50 megapixels e zoom motorizado que se acopla a dois smartphones da série Mate 90 e funciona de forma independente das câmaras do telemóvel.

A par da apresentação de novos smartphones, a Huawei revelou um módulo de câmara para telemóvel. Se empresas como a Vivo já propõem lentes teleconversoras assinadas pela Zeiss, que são compostas apenas por ótica, o Ruiying Z10 é uma câmara completa, com o seu próprio sensor de imagem e uma objetiva com zoom, dispensando completamente as câmaras integradas no dispositivo.

Características técnicas

O módulo integra um sensor Type 1 RYYB de 50 megapixels, colocado atrás de uma objetiva com zoom motorizado equivalente a 24-240 mm, com abertura f/2-4.5. A distância focal real é de 9,1-91 mm.

Apesar de ser uma unidade praticamente autónoma, depende do telemóvel para a alimentação e para o processamento. A fixação é feita através de um sistema de montagem de rosca, semelhante ao de uma objetiva intermutável numa câmara digital, e o módulo fica posicionado à frente das câmaras do telemóvel sem recorrer a nenhuma delas.

Compatibilidade, peso e preço

O Ruiying Z10 só é compatível com dois modelos da série Mate 90: o Mate 90 Pro Max Collector’s Edition e o Mate 90 RS, o smartphone topo de gama da marca em formato não dobrável. Com quase 350 gramas, o acessório acrescenta volume e peso consideráveis, embora possa ser removido com facilidade.

Relativamente ao preço, o módulo está disponível, na China, por 5999 yuan (RMB), o equivalente a cerca de 800 euros à taxa de câmbio atual.

O Ruiying Z10 propõe uma experiência próxima da de uma câmara compacta dentro do ecossistema de um smartphone, sendo especialmente atrativo para entusiastas de fotografia que procurem uma qualidade de imagem e um alcance de zoom superiores aos das câmaras do telemóvel.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
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  1. Avatar de Analberto
    Analberto

    Apple sempre a inovar, ah não

    Responder
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