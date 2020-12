Haylou GT3 – Os earbuds TWS que vai querer ter por pouco mais de 20 €

Do som ao carregamento, a maioria dos gadgets está hoje preparada para a realidade do “wireless” e ter uns auriculares com fios faz cada vez menos sentido. Existem opções de earbuds bastante caras e de grande qualidade neste universo, mas a concorrência feroz trouxe ao mercado opções muito acessíveis e, na verdade, a qualidade do som não foi esquecida e o delay é praticamente inexistente.

É neste contexto que hoje lhe apresentamos os Haylou GT3.

Haylou GT3 – os earbuds TWS de baixo custo

Os earbuds apresentam-se como pequenas peças de tecnologia capazes de reproduzir o som que vem de um qualquer dispositivo. Seja do smartphone, do PC ou até da TV, mas sem fios, com ligação via Bluetooth.

Os Haylou GT3 são um produto com tecnologia TWS e Dual Master o que, resumidamente, permite que a reprodução em stereo aconteça de uma forma mais real, sem atrasos, e permite alterar entre os modos nono e stereo rapidamente. Conta, para isso, com Bluetooth 5.0. A ligação Bluetooht 5.0 é mais fiável, tem um maior alcance e consome menos energia.

E por falar em consumo de energia, estes auriculares permitem uma reprodução de música até 6 horas, segundo indicação da marca. Além disso, a caixa de transporte permite carregar e expandir esta autonomia para mais 28 horas, sem recorrer à energia elétrica.

O design dos Haylou GT3 é mais semelhante ao que conhecemos dos AirPods da Apple e são à prova de água com certificação IPX4. Basicamente podem apanhar salpicos de água, chuva durante uma corrida no exterior, sem se danificarem.

Os earbuds Haylou GT3 estão disponíveis por apenas 21,24€, limitado ao stock existente. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais, quando utilizado o método de envio Duty Free Shipping.

