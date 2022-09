Valve abre oficialmente centros de reparação da sua consola Steam Deck

A Valve lançou a sua consola portátil Steam Deck nos primeiros meses deste ano e tem-se dedicado a tornar este num equipamento de desejo dos jogadores, ao capacitá-lo para todas as necessidades dos clientes mais exigentes.

E a empresa tem trazido novidades com bastante frequência, sendo que agora anunciou que os centros de reparação para a Steam Deck já estão oficialmente abertos.

Já abriram os centros de recuperação da Steam Deck

A Valve anunciou oficialmente a abertura dos centros de recuperação da sua consola Steam Deck. Este novo recurso vai permitir que os utilizadores que detetem algum problema no seu equipamento usufruam de um suporte mais direcionado e especialziado para o mesmo.

Os centros vão então servir para reparar ou substituir algum componente da consola, onde a equipa especializada irá fazer um diagnóstico à Steam Deck e consertar o que for necessário, voltando depois a enviar o equipamento ao cliente.

Segundo a informação oficialmente divulgada pela Steam:

Temos o prazer de anunciar hoje a abertura dos nossos centros de reparação de Steam Decks. Se te deparares com um problema e precisares de enviar o teu Steam Deck para reparação ou substituição, o dispositivo irá agora para um dos nossos centros de reparação. Nestes centros, a nossa equipa irá realizar um diagnóstico, reparar o dispositivo caso necessário e depois devolver a unidade consertada.

A empresa dona da plataforma Steam adianta que as reparações devido a problemas cobertos pela garantia são feitas de forma gratuita. Mas nos casos em que uma consola Steam Deck chega aos centros de reparação devido a um problema não coberto pela garantia, a equipa entrará em contacto com o cliente como forma de propor uma reparação, caso esta seja possível, mediante um determinado pagamento. Portanto, a reparação devido aos probelmas que a garantia não cubra é uma escolha por parte do cliente, que pode pedir a devolução do equipamento caso assim entenda.

Mas caso os utilizadores não queiram esta solução, a Valve recorda que podem sempre recorrer à iFixit "onde podem encontrar kits de reparação, peças de substituição e guias".

Por fim, a empresa deixa dois exemplos de uma situação coberta pela garantia e outras em que não é.

Coberta pela garantia

"Caso a tua Steam Deck comece a ter um problema de intermitência na resposta de um dos botões (o que é raro, mas pode acontecer), entra em contacto com o Suporte Steam, que te irá ajudar a enviá‑la para um dos nossos centros de reparação. A nossa equipa irá realizar o diagnóstico, substituir o botão e, depois de testar e calibrar a unidade, devolvê-la sem custos adicionais, pois esta situação está coberta pela garantia".

Não coberta pela garantia

"Se o teu cão roer um manípulo e o estragar, isso já não está coberto pela garantia. Até agora, em situações como estas, teria de ser o próprio utilizador a consertar o dispositivo, mas agora é possível entrar em contacto com o Suporte Steam, que fornecerá instruções de envio da Steam Deck para um dos nossos centros de reparação. A nossa equipa irá analisar o caso e oferecer um serviço de substituição e calibração do manípulo, mediante pagamento. Este procedimento também estará disponível após o fim do período da garantia.

Pode saber mais sobre estes novos centros de reparação da Steam Deck aqui.