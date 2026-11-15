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Um processador i7 é sempre melhor do que um i5? Nem por isso

2 Comentários

Saber ler o nome de um processador ajuda a escolher melhor um portátil ou um computador. Um Core i7 nem sempre é mais rápido do que um Core i5, e a explicação está nos números e nas letras que vêm a seguir.

O que faz, afinal, um processador?

O processador é o centro de qualquer equipamento e executa todas as tarefas, desde abrir uma aplicação até editar um vídeo.

Uma forma simples de o imaginar é como uma cozinha. Os núcleos são os cozinheiros e, quanto mais houver, mais pratos saem ao mesmo tempo. Os gigahertz (GHz) indicam a rapidez com que cada cozinheiro trabalha. Já a memória cache funciona como a bancada ao lado, onde fica à mão aquilo que é usado com mais frequência.

Como decifrar o nome Core i7-13700H

Tome-se como exemplo o Intel Core i7-13700H. O “i7” indica a gama, numa escala que vai do i3 ao i9, tal como as classes num avião.

O “13” corresponde à geração e é, muitas vezes, o número mais importante de todo o nome. Um chip recente de gama média pode superar um topo de gama antigo, graças às melhorias acumuladas de geração para geração.

O “700” mostra a posição do processador dentro dessa gama e dessa geração. Regra geral, quanto mais alto for o número, mais potente é o chip.

As letras no fim do nome contam muito

O sufixo final revela para que tipo de utilização o processador foi pensado. Nos portáteis, estas são as letras mais comuns:

  • U: baixo consumo, para poupar bateria;
  • H: alto desempenho;
  • HX: desempenho máximo, típico de portáteis de gaming e estações de trabalho.

Nos desktops, o K indica que é possível fazer overclock, ou seja, levar o processador acima da velocidade de fábrica. O F significa que não tem gráfica integrada, pelo que precisa de uma placa gráfica dedicada.

A lógica repete-se noutras marcas. A Intel adotou o nome Core Ultra nos chips mais recentes, a AMD tem os Ryzen 5, 7 e 9, e a Apple divide os chips M em versões base, Pro e Max.

A letra U dá a resposta, já que se trata de um chip pensado para trabalho e estudo, não para jogos exigentes.

Como saber qual é o melhor?

Na hora de comparar, convém verificar primeiro a geração, depois a gama e, por fim, a letra que corresponde ao uso pretendido.

Em caso de dúvida, basta pesquisar os dois nomes acompanhados da palavra “benchmark”. Para jogos, interessa o resultado em single-core (um só núcleo), enquanto na edição de vídeo pesa mais o multi-core.

Atenção, porém, ao formato do equipamento. O mesmo processador num portátil muito fino pode render menos, porque a refrigeração faz toda a diferença.

Voltando à pergunta inicial: um Core i7 de 8.ª geração com sufixo U perde claramente para um Core i5 de 13.ª geração com sufixo H. Em tarefas pesadas, o i5 pode ser muito mais rápido.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
cpu i5 i7 processador

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Comentários

2
  1. Avatar de Eduardo G S
    Eduardo G S

    Tenho um I7 3612 QM, geração 3 612 na hierarquia. E o QM?

    Responder
  2. Avatar de kW-a-menos
    kW-a-menos

    Excelente artigo, claro e consiso!

    Responder

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