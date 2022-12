A indústria dos chips é cada vez mais uma das mais importantes no mundo tecnológico, pois é através dela que são construídos os equipamentos que mais usamos no nosso dia a dia. Como tal, este é um setor em constante evolução, o que nos dá uma ideia daquilo que podemos esperar no futuro.

Nesse sentido, as mais recentes informações indicam que a taiwanesa TSMC vai ter o seu primeiro chip com transístores do tamanho de 1 nm, no ano de 2028.

TSMC terá chips de 1 nm já em 2028

Há uns anos, quando se falava em chips com litografia de 5 nm muitos entendiam que poderia ser um objetivo difícil de alcançar. No entanto, atualmente já se fala dos chips de 2 nm, abrindo depois cada vez mais as portas à tecnologia quântica.

Contudo, há a possibilidade de termos em breve os chips com transístores do tamanho de 1 nm, sendo que a gigante TSMC poderá ter o seu primeiro modelo já no ano de 2028. Não é por acaso que a taiwanesa é uma das mais fortes e poderosas fabricantes em todo o mundo, e esta novidade só vem fortalecer esse título.

Segundo os detalhes, o projeto será destinado para produção numa das suas novas fábricas, onde os chips de 1 nm serão então produzidos. Embora pareça que faltam ainda muitos anos pela frente, a verdade é que neste setor as empresas devem ser ágeis uma vez que há uma forte concorrência, nomeadamente entre a taiwanesa, a Intel e a Samsung. E os clientes precisam de saber em qual delas vão apostar para poderem projetar e ter os seus equipamentos mais avançados.

A comparação com os átomos acaba por ser arrastada para esta escala, até porque começa a ser impressionante o que se consegue fazer no mundo do tamanho do nanómetro. Claro que esta teoria também ajuda a que as notícias tenham impacto, sendo uma forma de 'vender o peixe'. Depois disso, espera-nos então a tecnologia quântica, onde a Intel tem feito avanços importantes.

A TSMC tem planos para alargar a sua presença com uma mega fábrica em Zhuke Longtan Park e integra até 80 hectares de terreno. Esta construção está prevista para ter início em meados de 2026 e os testes aos chips de 1 nm devem começar em 2027. Já a produção em massa acontecerá em 2028.