TSMC já tem luz verde para contruir a sua fábrica de 2nm

A evolução na indústria dos chips está a avançar a passos largos. Atualmente a litografia de 5nm é a mais recente a dominar este segmento, mas os olhos já estão postos no futuro, isto é, nos chips de 3nm e 2nm.

Neste sentido, a gigante TSMC anunciou agora que recebeu aprovação do governo de Taiwan para a construção da sua nova fábrica para o processo de fabrico de 2 nanómetros.

TSMC já pode construir a sua fábrica de 2nm

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) anunciou que já obteve luz verde por parte do governo de Taiwan para a construção da sua fábrica direcionada para a produção de wafers de 2nm.

Para além disso, a fabricante também terá indicado que a Apple será a primeira empresa a beneficiar destes chips. Desta forma, espera-se que o futuro iPhone 16, que deverá chegar em 2024, já venha equipado com o primeiro SoC produzido nesta litografia.

Segundo fontes familiarizadas com os planos ao Nikkei Asia, a TSMC dará início à construção das instalações já no início do ano de 2022. E os equipamentos de produção devem começar a ser instalados em 2023.

De acordo com as declarações de Lin Chuan-neng, vice-ministro da Economia de Taiwan:

O semicondutor é uma das indústrias mais importantes para o crescimento económico de Taiwan. O governo vai ajudar a TSMC a alcançar os seus objetivos ambientais enquanto continua a construir tecnologias de ponta.

Curiosamente a aprovação chegou depois que a Intel apresentou várias novidades no seu evento Accelerated que teve lugar nesta segunda-feira (26). De entre as informações, a gigante norte-americana tem como objetivo produzir os chips mais avançados até 2024, sendo que também irá fabricar o SoC Snapdragon da Qualcomm.

Fabrico da tecnologia de ponta deve manter-se em Taiwan

No entanto, embora se compreenda a importância do papel da fabricante noutros países, Lin Chuan-neng salienta que é fundamental que a tecnologia de ponta da empresa se mantenha em Taiwan.

É importante que a TSMC expanda a sua presença no exterior, mas de uma perspetiva geopolítica, é muito importante para Taiwan que a TSMC construa a sua tecnologia mais avançada no país. Não podemos impedir os planos da TSMC de se manter à frente da concorrência.

Do que se sabe, a fábrica de 2nm ficará localizada no município de Baoshan, na região de Hsinchu. Vai ocupar cerca de 20 hectares e deverá necessitar de 98.000 toneladas de água por dia, cerca de 50% do consumo total da fabricante em 2020. Mas a marca mostra preocupação com o meio ambiente e, neste sentido, promete usar 10% de água reciclada até 2025 e atingir 100% dessa água em 2030 nas novas instalações.