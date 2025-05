TSMC expande-se na Europa com um centro europeu de design de chips em Munique

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), um dos principais nomes da indústria mundial dos semicondutores, vai alargar a sua presença na Europa, por via de um centro de design de chips, em Munique, na Alemanha.

A informação foi avançada por Paul de Bot, presidente da TSMC Europe, no evento Technology Symposium deste ano: o Centro de Design de Munique deverá ser inaugurado durante o terceiro trimestre deste ano.

O objetivo é apoiar os clientes europeus na conceção de chips de alta densidade, alto desempenho e eficiência energética com foco em aplicações nos setores automóvel, industrial, da [Inteligência Artificial] e [Internet das Coisas].

Informou Paul de Bot, segundo a imprensa.

TSMC permitirá a conceção de chips localmente

Entretanto, também na Alemanha, mas em Dresden, a TSMC juntou-se às principais empresas do setor dos semicondutores da Europa, como as alemãs Bosch e Infineon, e a neerlandesa NXP, para erguer a European Semiconductor Manufacturing Corp. (ESMC).

Com operações previstas para 2027, prevê-se que o projeto custe mais de 10 mil milhões de euros, com os subsídios da União Europeia e do Governo alemão a representarem cerca de metade do investimento, e estima-se que, numa fase inicial, crie 2000 postos de trabalho.

Esta infraestrutura será uma forma de produzir chips localmente, à medida que mais países procuram tornar-se independentes e proteger-se contra a escalada das tensões comerciais.

