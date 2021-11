TSMC e Sony assinam acordo para fábrica Japão no valor de 7.000 milhões de dólares

Tal como se suspeitava, a TSMC e a Sony celebraram finalmente um acordo para a construção de uma fábrica de chips localizada no Japão. A construção desta fábrica terá um valor de 7 mil milhões de dólares.

Esta é uma importante decisão de ambas as gigantes tecnológicas, especialmente na fase de escassez de chip que atravessamos. No entanto, parece que as novas instalações serão dedicadas aos componentes com processo de fabrico de 22 nm e 28 nm.

TSMC e Sony juntas na construção de fábrica japonesa

No início de outubro vários rumores e fontes ligadas à indústria davam como certa a parceria entre a TSMC e a Sony para levarem a cabo a construção de uma fábrica no Japão.

Agora é finalmente oficial a informação de que a gigante taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e a Sony Semiconductor Solutions Corporation chegaram a acordo para que juntas construam uma nova fábrica de chips no Japão avaliada em 7 mil milhões de dólares.

Contudo, a fabricante não irá com isto aumentar a sua produção de chips nos processos de fabrico da última geração. Isto porque esta nova unidade de produção irá destinar-se ao fabrico de chips mais utilizados e pedidos na indústria, nomeadamente construídos nos processos de 22 nm e 28 nm.

Apesar de a nova fábrica ter sido anunciada no mês passado por C.C. Wei, CEO da TSMC, na data a obra ainda não havia sido aprovada pelo conselho de administração da empresa. Mas de acordo com o site Nikkei Asia, atualmente o conselho já aprovou as novas instalações no Japão sob forma da nova subsidiária Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. (JASM).

Neste novo projeto, a Sony vai investir cerca de 500 milhões de dólares na nova subsidiária e em troca adquire perto de 20% de participação na JASM.

Segundo as informações, o início da produção de chips em massa na nova fábrica japonesa não vai começar até ao final de 2024.

Por outro lado, o site Nikkei adianta que o conselho da TSMC terá também aprovado planos para a construção de uma nova fábrica em Taiwan. Estas instalações devem focar-se nos chips de 7 nm, no entanto a construção apenas deve ter início em maio de 2024.