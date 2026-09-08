Tinha 30 módulos de RAM esquecidos na garagem. Agora podem valer mais de 6000 €

Quem nunca guardou componentes antigos a pensar que um dia poderiam dar jeito? Um australiano encontrou 30 módulos de memória RAM esquecidos na garagem e percebeu que poderiam valer milhares de euros.

Há quem guarde material informático durante anos com a ideia de que um dia poderá fazer falta. Neste caso, o hábito pode render alguns milhares de euros. Um australiano reencontrou 30 módulos de memória RAM na garagem e, em plena escassez destes componentes, acredita ter uma pequena fortuna nas mãos.

O caso foi partilhado no Reddit. Segundo explicou o autor da publicação, o antigo empregador autorizou-o a ficar com um servidor retirado de serviço. A memória acabou guardada na garagem, onde ficou esquecida até esta descoberta.

Quase 2 TB de RAM a ganhar pó

O conjunto inclui 30 módulos Samsung DDR4 de 64 GB, num total de 1920 GB de memória. São módulos RDIMM ECC a 2666 MT/s, destinados a servidores e estações de trabalho compatíveis.

Apesar de pertencerem a uma geração anterior, continuam a ter utilidade para quem pretende aumentar a capacidade de máquinas existentes. A pressão sobre o mercado da memória veio dar novo interesse a estes componentes.

Quanto pode valer esta descoberta?

O proprietário aponta para uma avaliação de 10 mil dólares, sem esclarecer a moeda. Se forem dólares australianos, o valor corresponde a cerca de 6210 euros. Se forem dólares norte-americanos, sobe para aproximadamente 8610 euros, ao câmbio atual.

Contudo, o dinheiro ainda não está no bolso. É necessário confirmar que os módulos funcionam e encontrar compradores com equipamento compatível. A venda individual poderá também ser necessária para alcançar a avaliação anunciada.

É uma história curiosa sobre a valorização de hardware que parecia ter perdido interesse. Neste caso, adiar a arrumação da garagem pode ter compensado.