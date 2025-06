Taiwan aperta o cerco à China: Huawei e SMIC adicionadas à lista de controlo de exportações

A inclusão na lista de controlo de exportações de Taiwan significa que as empresas taiwanesas precisarão da aprovação do governo antes de exportarem quaisquer produtos para as empresas estrangeiras visadas.

A Huawei Technologies e a Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), a maior fabricante de chips da China, foram incluídas numa versão atualizada da lista de entidades estratégicas de produtos de alta tecnologia da administração comercial do Ministério da Economia.

Ambas no centro das ambições da China em matéria de chips e Inteligência Artificial (IA), as empresas juntam-se a outras organizações, como os Talibã e a Al Qaeda, segundo a Reuters.

A inclusão na Lista significa que as empresas de Taiwan precisarão da aprovação do governo antes de exportarem quaisquer produtos para essas empresas.

As fabricantes devem cumprir os regulamentos de controlo de exportação, cumprir as suas obrigações de verificação e avaliar cuidadosamente os riscos das transações.

Num comunicado, a administração comercial do ministério disse que realizou recentemente uma reunião para rever a lista de entidades e, "com base na prevenção da proliferação de armas e outras considerações de segurança nacional", atualizou-a no dia 10 de junho.

A atualização adicionou 601 entidades, incluindo a Huawei e a SMIC, bem como entidades da Rússia, Paquistão, Irão, Mianmar e China.

Anteriormente, o Governo de Taiwan havia prometido reprimir o que considera serem esforços de empresas chinesas, incluindo a SMIC, para roubar tecnologia e atrair talentos da área de chips para fora da ilha.

Entretanto, importa recordar que a Huawei integra a lista comercial do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, estando impedida de receber produtos e tecnologia do país, bem como produtos fabricados no exterior, como chips de empresas como a TSMC, construídos com tecnologia americana.

Leia também: