Substitutos para humanos? Audi testa robôs com IA para tarefa impossível

A automação industrial já não se limita a braços mecânicos fechados em jaulas a soldar chassis a alta velocidade. Na fábrica de Ingolstadt, na Alemanha, a Audi decidiu avançar para uma abordagem diferente e colocou robôs humanoides a trabalhar em tarefas de logística interna. O objetivo passa por resolver um dos maiores nós górgios da indústria automóvel: a separação e ordenação de peças soltas para a montagem final, um processo que durante décadas exigiu olhos e mãos humanas devido à complexidade das variações.

Todos os dias, a operação da marca alemã regista cerca de um milhão de recolhas manuais de componentes para abastecer as linhas no momento certo. Colocar máquinas a fazer isto sempre esbarrou na falta de destreza para agarrar peças semirrígidas ou componentes misturados dentro de caixas fundas. Para contornar a limitação, a marca aliou-se à Agile Robots e recorreu a robôs móveis equipados com dois braços articulados e sistemas avançados de visão computacional, capazes de identificar e manusear materiais sem estragar nada.

IA física ao serviço da linha de montagem

Estas unidades funcionam a uma altura equivalente à de um operador humano e deslocam-se sobre bases com rodas, o que evita reformulações caras nos corredores e postos de trabalho existentes. A grande diferença face à robótica clássica reside no processamento visual apoiado por inteligência artificial física, que calcula trajetórias em tempo real e adapta a força da pega conforme o formato ou a rigidez do componente que está no contentor.

Antes de qualquer máquina circular pelos pavilhões reais, toda a operação é simulada ao milímetro num gémeo digital. A Dassault Systèmes e a NVIDIA entraram no consórcio com ferramentas virtuais e bibliotecas especializadas, permitindo validar tempos de ciclo, segurança e ergonomia em ambiente virtual. Com este método de teste preventivo, os técnicos da marca conseguem encurtar meses de calibração física para escassos dias de afinações de software.

Menos esforço repetitivo e mais automatização

A marca germânica afasta o cenário de substituição em massa de postos de trabalho diretos na linha, defendendo que a tecnologia serve para aliviar tarefas desgastantes. O chamado “kitting” — retirar peças de caixas de armazenamento e colocá-las em tabuleiros na ordem exata de montagem do carro — gera fadiga e potencia erros humanos repetitivos. Ao libertar os operadores desta rotina mecânica, a equipa pode ser canalizada para postos de supervisão e controlo de qualidade mais críticos.

Por agora, o projeto decorre como prova de conceito no Production Lab de Ingolstadt, servindo de balão de ensaio para perceber a viabilidade a longo prazo. Se os resultados confirmarem a fiabilidade necessária para o ritmo de produção em série, o modelo deverá ser replicado noutras infraestruturas do grupo industrial, que continua a procurar soluções para modernizar fábricas antigas sem paragens operacionais dispendiosas.

A chegada destes assistentes móveis mostra que a robótica inteligente encontrou finalmente utilidade prática para além das demonstrações laboratoriais de saltos acrobáticos. Resolver o problema da triagem de peças em ambiente real representa um passo concreto na intralogística, provando que o casamento entre IA avançada e sensores de precisão pode transformar rotinas industriais que resistiam à automação há quase meio século.