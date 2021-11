Sony regista patente de capas laterais para a PlayStation 5

A PlayStation 5 chegou há cerca de um ano e apenas não vende mais porque, infelizmente, a escassez de componentes que afeta a indústria tecnológica tem sido um verdadeiro entrave ao stock de produtos no mercado. No entanto, tal não significa que a Sony esteja de mãos e pés atados e não vá pensando em novas formas de aliciar os consumidores, especialmente os gamers mais extravagantes.

Neste sentido, sabe-se agora que a empresa japonesa registou a patente de capas laterais para a PS5. No entanto ainda não está bem claro o que a marca pretende com esta novidade.

Estará a Sony a preparar capas coloridas para a PlayStation 5?

Esta pode ser uma hipótese entre muitas outras para o facto de agora se ter descoberto que a Sony registou uma patente para as capas laterais da consola PlayStation 5. A patente foi registada e publicada no US Patent & Trademark Office (UPTO), na passada terça-feira dia 16 de novembro, no entanto a marca japonesa ainda não revelou nenhuma informação oficial sobre a mesma.

O documento do registo tem como nome "Skin Cover fot PS5 Console" e na descrição breve lê-se que será uma capa para equipamento eletrónico. Na patente podemos ver vários desenhos das capas em diversos ângulos, o que nos dá uma melhor perceção do produto.

Depois do lançamento da nova consola, muitos jogadores pediram que a marca criasse capas e tampas diferentes de forma a personalizarem a sua PS5. Enquanto esse pedido não foi ouvido, alguns criadores, como a Dbrand, construíram capas para a consola de última geração, com diversas cores e estilos. Contudo, não tardou até que a Sony interditasse esses projetos, levando mesmo a situação à justiça.

Por outro lado, parece então que a empresa aproveitou a ideia para registar desde já a sua própria patente do produto. Mas também há utilizadores que acreditam que esta jogada da Sony serve apenas para dificultar a vida aos criadores, como a Dbrand, que pretendem lançar este género de capas. Ou seja, com uma patente deste género, a empresa consegue barrar mais facilmente a criação deste produto pelas mãos de terceiros.

Resta-nos aguardar por mais novidades para ficarmos a saber o que pretende, em concreto, a Sony com esta patente.