Samsung estará a testar uma nova versão do chip Google Tensou para os Pixel 8

A Google não quer ter apenas alguns smartphones poderosos no mercado, mas sim equipá-los com as mais avançadas tecnologias que conseguir desenhar e construir. Como tal, com o lançamento do Pixel 6, a gigante californiana revelou também o seu potente SoC Google Tensor, focado no desempenho e capaz de oferecer ao utilizador a melhor experiência possível.

Mas há agora novas informações que indicam que a Samsung estará a testar uma nova versão deste chip para equipar a nova linha de smartphones Pixel 8.

Samsung prepara novidades para o Google Tensor dos Pixel 8

Nesta sexta-feira (26), surgiram vários rumores que davam conta que a Samsung estará já a testar a terceira e próxima geração dos SoCs Google Tensor que vão equipar a nova gama de smartphones Pixel 8.

Bem sabemos que a empresa japonesa e a empresa norte-americana estão juntas no processo de desenvolvimento e processo deste chip desde a primeira versão do mesmo, quando, na altura, era 'apenas' um processador Exynos 2100 com algumas modificações. E também se sabe que esta não é a primeira vez que estas duas gigantes da tecnologia trabalham em conjunto, nomeadamente na criação do smartphone Nexus.

Mas agora, e de acordo com as informações avançadas pelo canal GalaxyClub, a Samsung encontra-se a testar dois chips. Um deles será o sucessor do SoC Exynos 1280 e irá designar-se de Exynos 1380; e o outro denomina-se S5P9865 e este poderá então ser o chip da próxima geração do Google Tensor, pois a primeira versão do mesmo tinha o número de série S5P9845.

Várias fontes acreditam que este não será o SoC da segunda geração, que deverá alimentar os novos Pixel 7 e Pixel 7 Pro, mas sim um novo processador destinado a vir integrado na próxima linha de smartphones Google Pixel 8.

Para já ficam conhecidas estas informações e, como sempre, estaremos atentos às eventuais e próximas novidades sobre este assunto.