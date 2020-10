Depois que a Nvidia apresentou as novas gráficas RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, são constantes as notícias, oficiais ou não, acerca destes e doutros possíveis lançamentos da fabricante.

Agora, segundo os rumores, a Nvidia poderá lançar já em dezembro as placas RTX 3080 de 20GB e a RTX 3070 de 16GB.

A Nvidia apresentou as suas potentes gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. As placas prometem um desempenho de excelência nomeadamente para o mundo gaming. As duas últimas já se encontram no mercado, e o lançamento da RTX 3070 foi adiado para 29 de outubro.

No entanto, parece que a Nvidia ainda não fechou o círculo de placas gráficas da gama RTX 30.

RTX 3080 de 20GB e RTX 3070 de 16GB podem chegar em dezembro

De acordo com o site VideoCardz, a Nvidia poderá estar a preparar duas novas versões das suas placas gráficas RTX 3080 e RTX 3070. Segundo consta, a fabricante deverá lançar um modelo RTX 3080 com 20GB de memória e uma RTX 3070 com 16GB de memória já em dezembro.

Relembramos que a versão já apresentada da placa RTX 3080 conta com 10GB de memória enquanto que a RTX 3070 vem munida com 8GB.

De acordo com os dados divulgados, a próxima placa RTX 3070 terá o nome de código de PG142 SKU 05.

Caso estes rumores se confirmem, então esta poderá ser uma resposta à altura da possível gráfica RX 6900 XT da AMD, que poderá trazer 16GB por 500 euros.

Ainda com base no site, a Nvidia estaria também a planear o lançamento de uma RTX 3070 Ti com 6.144 núcleos CUDA, mas terá desistido da ideia. Para além disso, é ainda mencionado que a RTX 3060 Ti poderá chegar ao mercado no próximo mês de novembro. Outros rumores indicam que a RTX 3060 deverá trazer 8GB de memória e 4.864 núcleos CUDA por 399 dólares.

Quanto aos GPUs já apresentados, recordamos que alguns utilizadores relataram falhas no modelo 3080, mas a ASUS já veio prestar esclarecimentos sobre o assunto.