Roubo de hardware da Nvidia rende 11,4 milhões e deixa a polícia perdida

O hardware de topo da Nvidia transformou-se no novo ouro da era digital. Com a procura desmedida por poder de processamento em inteligência artificial e centros de dados, os componentes da marca tornaram-se alvos prioritários de esquemas criminosos altamente organizados. A mais recente ocorrência na Califórnia expõe a vulnerabilidade das cadeias de transporte logístico perante redes que sabem exatamente o que procuram e como agir nos momentos certos.

O camião fantasma e o desaparecimento na Califórnia

Um lote de seis paletes com equipamento oficial da Nvidia, avaliado em cerca de 11,4 milhões de dólares (perto de 10,5 milhões de euros), desapareceu sem deixar rasto durante o trajeto entre Oakland e Fort Worth, no Texas. O carregamento foi recolhido no final de agosto por um camião ostentando logótipos de uma empresa de transporte de bens alimentares. Tudo parecia regular à saída do cais de embarque, mas o veículo e os seus ocupantes nunca chegaram ao destino.

As autoridades conseguiram reconstruir parte do percurso inicial por estradas californianas, onde o pesado realizou paragens prolongadas que levantaram suspeitas. O sinal do veículo acabou por ser definitivamente perdido na região de San Bernardino, criando um vazio absoluto na rota planeada. A queixa formal chegou à polícia de Oakland apenas duas semanas depois da recolha, atraso que concedeu uma margem de manobra crítica aos suspeitos.

Silício a preço de ouro e o mercado negro

Com uma avaliação média de 1,9 milhões de dólares por palete, o conteúdo exato permanece sob reserva. As autoridades e a marca evitam esclarecer se a carga continha aceleradores avançados como os modelos H100 ou B200, módulos para servidores empresariais ou cartões gráficos dedicados ao mercado de consumo. A densidade de valor por volume aponta claramente para componentes de processamento especializado ou sistemas completos de alta densidade.

A distribuição deste material no mercado paralelo traz desafios práticos evidentes, mas os lucros potenciais superam os riscos para as organizações criminosas. Enquanto o material doméstico pode surgir fracionado em plataformas de revenda ou abastecer operações de mineração clandestina, módulos para infraestruturas avançadas encontram compradores dispostos a pagar valores inflacionados para contornar restrições de exportação ou prazos de entrega que chegam a vários meses.

A escalada de roubos no setor tecnológico

Este episódio não é um caso isolado na região. As forças de segurança têm registado um agravamento de assaltos a frotas de transporte de componentes informáticos, incluindo emboscadas com viaturas a abalroar veículos de escolta privada em plena autoestrada. O nível de sofisticação logística demonstra que estas redes contam com informação interna detalhada sobre rotas, horários e valores de manifesto.

Até ao momento não foram efetuadas detenções nem foi recuperada qualquer fração do material subtraído. O caso sublinha que o equipamento de cálculo computacional avançado passou a exigir protocolos de segurança equivalentes aos do transporte de valores bancários, sob pena de continuar a abastecer rotas paralelas de difícil rastreio internacional.