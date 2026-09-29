Roubaram camiões da Nvidia à procura de gráficas e a desilusão foi épica

O valor astronómico do hardware associado à IA tornou o transporte deste equipamento um alvo prioritário para ladrões. Dois reboques de transporte de mercadorias com a imagem da Nvidia foram furtados, num golpe em que os assaltantes acreditavam ter intercetado uma carga de centenas de milhares de euros em aceleradores gráficos e servidores de última geração. Não podiam estar mais enganados

A surpresa dos criminosos ao forçarem as portas traseiras dos veículos foi monumental. No interior de cada contentor não existia uma única placa gráfica ou componente eletrónico valioso, mas sim cerca de nove toneladas de areia fina, perfazendo um total combinado superior a dezoito toneladas de material inerte.

O segredo por trás do logótipo da Nvidia

A explicação para este conteúdo insólito reside na parceria entre a Nvidia e a PlusAI, uma empresa focada no desenvolvimento de camiões com condução autónoma. Para que os sistemas de assistência à condução e os algoritmos de navegação sejam calibrados em condições reais, os veículos de desenvolvimento são atestados com lastro simulado, recorrendo habitualmente a sacos de areia para reproduzir o peso bruto da carga máxima autorizada.

Os atacantes acoplaram os seus próprios tratores aos reboques estacionados no cais exterior das instalações em Newark e colocaram-se em fuga. O furto acabou por ser detetado de forma caricata, quando um conhecido de um responsável da transportadora avistou as viaturas paradas numa zona residencial e telefonou para felicitar a empresa por ter novos veículos na estrada, levantando imediatamente alertas internos.

A frustração e o abandono da carga

Ao estacionarem num local discreto para inspecionar os contentores e transferir o suposto tesouro tecnológico, os suspeitos depararam-se com um autêntico estaleiro de construção. Sem qualquer hipótese de rentabilizar toneladas de inertes no mercado paralelo, os envolvidos abandonaram os dois reboques no local com os selos arrombados, fugindo sem levar qualquer mercadoria.

As autoridades policiais já assumiram o caso e mantêm uma investigação para identificar os cabecilhas do esquema através das imagens de videovigilância e das matrículas dos tratores utilizados. Até à data, a polícia não efetuou quaisquer detenções nem recuperou dados que apontem para a identificação dos condutores envolvidos na operação.

O mercado negro do hardware de IA

Este incidente ilustra bem o nível de desespero e atração que os produtos da Nvidia exercem atualmente sobre redes de furto de carga em território dos EUA. Com o disparo da procura de componentes para centros de dados, os relatos de desvios de camiões e ataques a frotas com escolta de segurança têm vindo a multiplicar-se, envolvendo remessas milionárias de servidores, processadores e placas gráficas dedicadas.