Reino Unido vai investir 900 milhões de libras no supercomputador IA BritGPT

O futuro do mundo tecnológico será marcado pela Inteligência Artificial e, portanto, as empresas e as nações têm investido praticamente todos os seus esforços na implementação de soluções e equipamentos dedicados a este setor. Como tal, informações recentes indicam que o Reino Unido vai gastar quase mil milhões de libras no seu supercomputador IA BritGPT.

BritGPT: 900 milhões de libras na construção do supercomputador IA

Os supercomputadores são monstruosas máquinas de processamento que permitem processos extremamente velozes e oferecem um poderoso desempenho. Já aqui falámos de vários equipamentos destes localizados em vários países e destinados às mais diversas atividades de computação.

Mas hoje vamos conhecer o projeto do governo do Reino Unido relativamente ao investimento de 900 milhões de libras, mais de mil milhões de euros, para a construção do seu supercomputados exascale designado BritGPT que é então focado na inteligência artificial.

O nome BritGPT leva-nos rapidamente a relacioná-lo com o popular sistema ChatGPT da OpenAI, mas o governo do Reino Unido tem intenções de usar este supercomputador para criar o seu próprio modelo de IA GPT. A decisão do governo britânico foi revelada na passada quarta-feira (15) através do chanceler Jeremy Hunt, o qual argumentou que a tecnologia de inteligência artificial necessita de um grande poder computacional.

De acordo com os detalhes revelados, este supercomputador britânico vai ter um potente sistema capaz de atingir os 1.000 PetaFLOPs, o que corresponde a 1 milhão de TFLOPs, o que já dá para ter uma melhor ideia do potencial e do poder desta máquina. Quanto a questões energéticas, o BritGPT encontra-se no mesmo patamar que o Frontier, considerado como o supercomputador mais rápido do mundo que se encontra no laboratório de Oak Ridge, nos EUA.

Espera-se que o supercomputador britânico de IA possa ser utilizador para pesquisas ao nível da saúde, economia, entre outros.