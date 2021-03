Estamos a atravessar momentos em que somos obrigados a enfrentar grandes desafios em várias áreas e a gerir de forma muito regrada as compras. Ao mesmo tempo, temos a obrigação de renovar muitos equipamentos, em especial para o teletrabalho e para as aulas remotas.

Esta situação levou muitos a ponderarem a compra de novos smartphones, novos computadores e até de novos tablets, para assim conseguir acompanhar estas exigências. Assim, fica a dúvida sobre a compra de um smartphone novo ou um recondicionado, dado que há outros fatores que não se controlam.

Há um novo player de peso no mercado

Uma das mais recentes empresas a chegar ao nosso mercado foi o Back Market. Com o seu site dedicado à venda de produtos recondicionados quer facilitar o momento da escolha e o da compra desta categoria de equipamentos. Criada em 2014, esta empresa tem crescido ao longo dos anos e está hoje em 12 países.

O Back Market oferece inúmeros tipos de equipamentos recondicionados, dentro dos quais, os seus principais: smartphones, computadores e tablets. Estas são as áreas mais urgentes e que mais levam os consumidores a ponderar adquirir um recondicionado.

Esta gigante dos recondicionados, com uma equipa de 450 funcionários, espalhados pelos seus 4 escritórios internacionais, uma das suas grandes mais-valias são mesmo os seus 1500 recondicionadores distribuídos por todo o mundo. Estes tratam de todo o processo de avaliação e seleção dos equipamentos, que depois chegam às suas lojas online.

Compra sempre mais barata e com qualidade

Este é muitas vezes o fator determinante, o preço vai ditar a escolha. Seja qual for a razão para optar por um recondicionado, o preço da compra será sempre mais baixo que num equipamento novo. Os valores podem oscilar numa redução entre 30% a 70%.

Associado ao preço está muitas vezes a vontade de comprar um equipamento melhor, com mais funcionalidades e caraterísticas. Assim, e com o mesmo orçamento de base, conseguem comprar melhor e muito mais. No limite, é sempre uma compra de valor reduzido.

Claro que importa escolher uma proposta que reúna e garanta estes fatores, com o máximo de garantias. As propostas no mercado não são muitas e nem todas conseguem ser de confiança. A certeza de uma empresa com provas dadas é a melhor escolha e a proteção que necessita.

O planeta agradece uma escolha consciente

Ao optar por um equipamento recondicionado, contribui para uma vertente ecológica importante. Ao não ser necessário produzir uma máquina nova, poupa-se energia e a matéria-prima consumida neste processo.

Além disso, e ainda na mesma área da proteção do planeta, a utilização de um recondicionado resulta como uma reciclagem de todos os materiais presentes. Numa outra situação, estes iriam, provavelmente, ser apenas jogados fora e sem qualquer reutilização.

Back Market melhora constantemente o processo de seleção

Com mais de 4 milhões de clientes desde que foi fundada, o Back Market garante uma melhoria constante dos níveis de qualidade. Este valor está próximo do zero e tem decrescido ao longo dos anos, como seria esperado e desejado.

Com um site bem estruturado e simples de usar, o consumidor tem acesso aos itens que procura, sem ser inundado com outras propostas que não se adequam. Apenas o que procuram é mostrado e colocado como opção de compra.

Para além de todas as especificações do tablet, smartphone ou do computador pretendido, o utilizador tem acesso a toda a informação essencial. Falamos dos padrões de avaliação e todos os pontos que foram revistos no dispositivo em causa. Assim, fica a garantia de que é um equipamento funcional e sem problemas.

Claro que é dado ao utilizador a possibilidade de escolher entre vários níveis de qualidade deste produto. A escolha pode ser feita diretamente em função do preço ou da qualidade final e do grau de utilização pretendido.

Após a decisão e a compra, o processo é simples e rápido. Em apenas 48 horas o equipamento está em casa de quem realizou a compra e pronto a ser usado. Em caso de problemas ou de não estar satisfeito com a compra, tem sempre 30 dias para devolver o dispositivo e pedir o reembolso total.

Recondicionado ou novo? A escolha é agora óbvia

Um recondicionado é sem dúvida uma opção interessante e importante para as compras que estamos agora obrigados a fazer. O teletrabalho e as aulas remotas obrigam a atualizar os computadores, tablets, smartphones e esta pode ser a escolha certa para gastar pouco e ter rapidamente acesso ao pretendido.

Há toda a garantia de qualidade e de funcionamento, com a certeza de entrega em tempo útil. Associado a isso temos também a grande redução de preço, que pode ser uma ajuda neste contexto de incerteza e de confinamento. Por fim, e ao escolher um recondicionado, ajudamos o planeta, protegendo-o.