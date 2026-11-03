Raspberry Pi 5 de 16 GB dispara para 385 dólares e apanha todos de surpresa

O conceito original do computador de placa única económico sofreu mais um revez. A versão de 16 GB do Raspberry Pi 5 viu o seu preço subir 80 dólares de uma só vez, fixando-se agora nuns expressivos 385 dólares no mercado internacional. O anúncio marca o terceiro agravamento consecutivo registado ao longo de 2026 para esta configuração específica.

Novo preço elevado do Raspberry Pi 5

A subida reflete as fortes tensões na cadeia de fornecimento de semicondutores, com a escassez de módulos de memória DRAM de alta densidade a ditar as regras. Para quem acompanha o setor, o cenário não é totalmente inédito, mas a dimensão do ajuste coloca a placa num patamar financeiro difícil de digerir para entusiastas e criadores de projetos caseiros.

A crise dos chips ataca a memória RAM

Esta decisão afeta em simultâneo os módulos industriais Compute Module 5 equipados com 16 GB, que sofreram um agravamento direto de 40 dólares na tabela de referência. A fabricante britânica esclareceu que o aumento incide estritamente sobre as versões de maior capacidade de memória, deixando as variantes com volumes inferiores sem mexidas imediatas.

A justificação oficial aponta para a pressão extrema sobre os custos de aquisição dos módulos LPDDR4X. Segundo a entidade responsável pelo hardware, o movimento é considerado temporário e existe a intenção expressa de reverter os valores cobrados assim que as cotações internacionais de componentes estabilizarem.

Pagar quase 400 dólares por um mini PC?

O problema prático para os utilizadores é puramente comparativo. Por cerca de 385 dólares — valor ao qual ainda acrescem taxas e portes nos revendedores locais —, o pequeno circuito passa a concorrer de frente com mini computadores convencionais completos equipados com processadores x86 e caixas comerciais.

Mesmo considerando o apelo das portas GPIO para automação ou projetos de eletrónica, justificar o investimento no modelo de 16 GB tornou-se numa tarefa inglória. Resta saber se o mercado aceitará pagar valores desta magnitude ou se a procura vai simplesmente migrar para alternativas mais acessíveis com 4 GB ou 8 GB de RAM.

Para a maioria das utilizações diárias, de servidores de rede locais a centros multimédia, as capacidades intermédias continuam a ser suficientes e muito mais racionais para a carteira.