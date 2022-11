Raríssimo computador foi encontrado numa cave e vale 500 mil euros

Atualmente temos equipamentos tecnológicos extremamente evoluídos e modernos. E esses avanços notam-se mais especialmente quando comparamos os equipamentos de hoje com os que existiam há alguns anos. No entanto, as tecnologias mais antigas são cada vez mais valiosas e muitas já foram mesmo vendidas em leilões por milhares de euros.

Mais recentemente, um utilizador descobriu, por acaso, um raríssimo computador que se encontrava numa cave. Trata-se do modelo Eurocomp LGP-30 que pesa nada menos do que 363 kg. Existem apenas 45 unidades desta preciosidade que agora vale a espantosa quantia de 500 mil euros.

Eurocomp LGP-30: um raro PC que vale 500 mil euros

Foi através do Reddit que um utilizador partilhou uma surpreendente descoberta. Designado C-wizz, o utilizador descobriu na cave da casa dos seus avós um computador dos anos 50 que é um equipamento raríssimo e muito valioso.

O computador designa-se de Eurocomp LGP-30 e apenas existem 45 unidades em todo o mundo. Tem um generoso peso de 363 kg, mas o grande destaque vai, sem dúvida, para o seu valor, ou seja, nada menos do que 500 mil euros.

O utilizador não esperava encontrar esta verdadeira relíquia tecnológica da marca Eurocomp que foi produzida na Europa, pela empresa Schoppe & Faeser, entre o ano de 1955 e 1956. Não foram fabricadas muitas unidades deste computador e, como tal, possivelmente será difícil encontrar mais alguns modelos como este, pelo menos em tão bom estado.

Ao olharmos para as imagens partilhadas pelo 'sortudo neto', vemos as claras diferenças entre estas máquinas e aquelas a partir de onde, possivelmente, o leitor está a ler este mesmo artigo. Não são só as dimensões que são enormes, como o peso e, claro, o valor. Atualmente, este Eurocomp LGP-30 vale cerca de 513 mil euros, na moeda corrente.

Este computador conta com 113 válvulas e 1.450 diodos semicondutores. A memória da máquina tem uma capacidade de armazenar até 4.096 palavras de 31 bits, ou seja, algo como 15,6 kilobytes. Atualmente pode parecer uma capacidade ridícula, mas certamente que era algo bastante inovador e avançado na época em que o PC foi produzido.

O utilizador confirmou, contudo, que o Eurocomp LGP-30 já não funciona, mas contactou com um museu da Alemanha que conta com outro exemplar, para tentar dar vida a esta admirável máquina.