Processadores AMD têm uma vulnerabilidade grave! E alguns deles não receberão atualização

A AMD confirmou que os processadores que tem vindo a comercializar desde 2006 sofrem de uma grave vulnerabilidade que afeta tanto os seus CPUs de consumo como os seus chips para centros de dados. A AMD já lançou atualizações, mas alguns processadores não vão recebê-las.

Vulnerabilidade esteve oculta durante 18 anos

A "Sinkclose", como a vulnerabilidade foi apelidada, requer que um atacante aceda ao kernel do sistema operativo para explorar a falha, o que não é propriamente fácil de fazer. No entanto, se o atacante for bem sucedido, pode infiltrar-se no computador de uma forma essencialmente indetetável e efetuar operações maliciosas, como o roubo de dados.

A boa notícia é que esta vulnerabilidade esteve oculta durante 18 anos, pelo que, presumivelmente, nenhum atacante a utilizou até agora. E a AMD já tomou medidas. Os engenheiros da empresa de Sunnyvale (Califórnia) já lançaram atualizações destinadas a atenuar este problema em muitos dos seus microprocessadores.

Estas correções estão a ser distribuídas através de atualizações da BIOS, pelo que é importante que os utilizadores consultem o website da fabricante da sua motherboard e atualizem a BIOS se a correção "Sinkclose" estiver disponível.

Alguns processadores AMD não receberão o patch 'Sinkclose'

Se nos cingirmos aos CPUs de consumo, estas são as famílias de chips Ryzen para as quais a atualização já está disponível:

Ryzen 4000 (Renoir)

Ryzen 5000 (Vermeer/Cezanne)

Ryzen 7000 (Raphael)

Ryzen 8000 (Phoenix)

Athlon 3000 (Dali/Pollock)

Ryzen 3000 (Picasso)

Ryzen 4000 (Renoir)

Ryzen 5000 (Cezanne/Barcelo)

Ryzen 6000 (Rembrandt)

Ryzen 7020 (Mendocino)

Ryzen 7030 (Barcelo-R)

Ryzen 7035 (Rembrandt-R)

Ryzen 7040 (Phoenix)

Ryzen 7045 (Dragon Range)

Ryzen con gráficos Radeon (Hawk Point)

No entanto, a AMD comunicou oficialmente que não irá lançar atualizações para todos os processadores que comercializa desde 2006. Se nos cingirmos novamente aos CPUs de consumo, os Ryzen 1000, 2000 e 3000 não terão o seu patch 'Sinkclose'. E não terão, segundo a AMD, porque estes CPUs estão fora do período de suporte definido pela empresa.

O que é uma pena porque muitos utilizadores provavelmente ainda têm processadores das famílias Ryzen 2000 e 3000. No que diz respeito ao impacto que o patch terá no desempenho do hardware, a AMD está otimista. Os engenheiros estão confiantes de que a atualização não terá qualquer impacto na produtividade do PC. Esperemos que seja o caso.

