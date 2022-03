Em todas as profissões há sempre quem se queixe, com mais ou menos razão, de que a sua função não é valorizada nem considerada. E essa opinião pode variar de país para país e até de região para região.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se considera que Portugal valoriza os profissionais em Tecnologia. Participe.

Portugal valoriza os profissionais em Tecnologia?

Esta é uma dúvida sentida por muitos profissionais em Tecnologia, no nosso país ou noutro qualquer. Por vezes, estes profissionais queixam-se de que o salário é baixo, e que, em muitos casos, as pessoas à sua volta, desde chefias, colegas e comunidade no geral, não dão o devido valor à sua profissão ou nem sabem ao certo quais as funções que estes técnicos desempenham.

Frequentemente ouvimos alguns profissionais do ramo tecnológico a lamentarem que muitas pessoas reduzem e limitam as suas capacidades apenas à função de “compor computadores”, não sabendo também diferenciar os vários ramos e especialidades desta área.

Outros queixam-se também de que as pessoas se dirigem a eles como se fossem capazes de resolver qualquer problema que surja no computador, smartphone, etc. Não respeitando muitas vezes os estudos, experiência e trabalho dos profissionais, recorrendo somente como pedido de “favores”.

Claro que estas queixas e lamentações variam de pessoas para pessoas e também têm relação com a região, país, classe e ambiente laboral onde cada um está inserido.

Esta mesma questão já foi colocada aos nossos leitores em 2019, onde 57% respondeu que Portugal quase nunca valoriza os profissionais em Tecnologia. Passados três anos, queremos então voltar a sondar as pessoas sobre esta situação. Participe!

Participe na nossa questão desta semana

Portugal valoriza os profissionais em Tecnologia? Sim, sempre.

Quase sempre.

Raramente.

Nunca. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com