Para ter uma gráfica Intel Arc vai precisar de um processador Core 10 ou Ryzen 3000

A Intel também está a contribuir para o mercado das placas gráficas com a sua linha Arc Alchemist. Já foram lançados vários modelos para o mercado e muitos já tiveram a oportunidade de testar estas novas GPUs.

No entanto, há mais informações que vão sendo conhecidas aos poucos e agora sabe-se que para ter uma placa gráfica Intel vai necessitar de pelo menos um processador Core 10 da mesma marca ou um Ryzen 3000 da AMD.

Os requisitos das gráficas Intel Arc

Recentemente, a Intel revelou mais detalhes sobre as suas placas gráficas Arc e mostrou quais são os requisitos mínimos para que estes novos equipamentos funcionem sem problemas.

A fabricante já confirmou que a linha linha Intel Arc A-Series vai necessitar de um recurso Resizable BAR para operar e, portanto, os sistemas que não suportem essa tecnologias podem sofrer uma significativa queda no desempenho, tal como já foi percebido nalgumas análise ao modelo Arc A380.

Como tal, nos requisitos mínimos, a empresa de Pat Gelsinger recomenda que sejam usados pelo menos os processadores Core da sua 10ª geração ou os AMD Ryzen 3000. Equipamentos abaixo destes têm a probabilidade de não funcionar corretamente. Quanto aos CPUs da marca rival, são excluídos os modelos da geração Ryzen 3000G.

Quanto ao sistema operativo, os processadores necessitam pelo menos da versão 20H2 do Windows 10 ou do Windows 11. Como tal, não esperem que as Intel Arc funcionem, por exemlo, no popular Windows 7.

O executivo da Intel, Tom Peterson, adiantou que a fabricante não tem planos para otimizar a linha Arc A para sistemas sem Resizable BAR e, por isso, é possível que estes requisitos se mantenham.

As novas placas gráficas Intel Arc A7 vão ser lançadas para o mercado na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro. Mais recentemente, a empresa anunciou a sua Arc A310, um modelo de entrada para quem procura um chip mais básico e barato.