NVIDIA vai descontinuar a GeForce RTX 4090, a sua icónica e mais potente placa gráfica

Com os relatos das caraterísticas da GeForce RTX 5090 a circularem, alguns utilizadores começaram a especular o que acontecerá aos modelos atuais. A RTX 4090 é a placa gráfica mais potente da NVIDIA para jogos, no entanto, será esquecida dentro de alguns meses.

GeForce RTX 4090 será descontinuada...

De acordo com a Videocardz, a produção da GeForce RTX 4090 terminou em setembro e já não estão a ser fabricados novos componentes. Os fabricantes de placas receberão o último carregamento este mês, pelo que se presume que a placa gráfica venderá as suas últimas peças durante o mês de novembro. A GeForce RTX 4090 tem estado em falta nos pontos de venda há algumas semanas e estará completamente esgotada este ano.

A informação, proveniente de um fórum da China, indica que as placas RTX 4090 e 4090D já foram descontinuadas.

Durante o tempo restante, os fabricantes concentrar-se-ão em liquidar o inventário existente.

Afirmaram. O fórum é frequentemente uma fonte fiável de rumores e fugas de informação provenientes da cadeia de fornecimento asiática.

Curiosamente, a decisão de deixar de fabricar os seus chips não se refere apenas à RTX 4090. Outra que sofrerá o mesmo destino é a RTX 4080 Super, que terminará a produção este mês com vista a esgotar o stock em novembro. A GeForce RTX 4080 Super foi posicionada como uma alternativa para aqueles que não querem vender um rim para comprar uma 4090.

Ao contrário de outros produtos que estão prestes a ser descontinuados, a RTX 4090 e a 4080 Super não sofrerão uma redução de preço.

NVIDIA quer concentrar-se na 5090

A notícia de que a NVIDIA vai interromper a produção da RTX 4090 não é surpresa para ninguém. A empresa está a afinar os últimos detalhes antes da apresentação da sua sucessora no CES 2025. De acordo com os primeiros rumores, a próxima placa gráfica será uma verdadeira besta em termos de processamento gráfico e consumo de energia.

De acordo com leaks, a RTX 5090 chegará com uma GPU GB202-300 com 21.760 núcleos CUDA, 32 GB de VRAM (GDDR7) e um barramento de memória de 512 bits. Talvez a parte mais surpreendente deste relatório seja o facto de a RTX 5090 ter um consumo de energia de 600 watts.

A NVIDIA também irá revelar a RTX 5080, uma placa gráfica com 16 GB de VRAM (GDDR7), 10.752 núcleos CUDA, um barramento de memória de 256 bits e 400 watts de potência. Ambas serão baseadas em Blackwell, a arquitetura por detrás dos poderosos chips de IA da NVIDIA.

Não se conhecem pormenores sobre o preço e a disponibilidade, embora estejam longe de ser acessíveis. A RTX 5090 pode custar 1599 dólares ou mais, enquanto a RTX 4080 teria um preço base de 1199 dólares. A NVIDIA justificou o aumento de preço para esta geração e disse que as placas gráficas baratas são uma coisa do passado.

