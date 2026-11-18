A Nvidia garantiu que o conselho de administração não pondera readmitir Jensen Huang como CEO, apesar de o fundador se ter oferecido para voltar. A posição foi comunicada pelo presidente do conselho na chamada de resultados desta terça-feira.

O que disse o conselho de administração?

Harvey C. Jones, presidente do conselho, abriu a chamada de resultados com uma mensagem clara sobre o futuro da liderança. Recordou que Huang se demitiu voluntariamente a 12 de novembro dos cargos de presidente, CEO e administrador. A saída seguiu-se à divulgação de comportamentos pessoais incompatíveis com o código de conduta da empresa.

O conselho aceitou a demissão por unanimidade e, segundo Jones, “não pretende reintegrar Jensen como CEO”.

Jones avisou ainda que, durante a chamada, a empresa não iria responder a perguntas sobre as circunstâncias da saída nem sobre a investigação em curso.

Na mesma terça-feira, Huang escreveu na rede social X que tem recebido muitos apelos de funcionários, investidores, parceiros e clientes para regressar. Disse que ficaria honrado em voltar, se o conselho entender que isso serve os acionistas, os funcionários, a empresa e os Estados Unidos.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I’ve never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

O que levou à saída de Jensen Huang

A demissão surgiu na semana passada, depois de virem a público várias relações extraconjugais do CEO. Uma delas envolve uma antiga executiva da Megaspeed, com quem Huang mantém laços próximos há anos.

Essa mulher é acusada de ser agente dos serviços de informação chineses, e responsáveis norte-americanos suspeitam que trabalha para o Ministério da Segurança do Estado. Há ainda quem receie que a relação tenha influenciado a forma como a Nvidia lida com a China.

A diretora financeira, Colette Kress, assumiu o cargo de CEO interina enquanto o conselho procura um sucessor definitivo. Jones adiantou que estão a ser avaliados candidatos internos e externos.

Em paralelo, o conselho conduz uma investigação independente às atividades de Huang. A Nvidia é ainda alvo de um inquérito da SEC, o regulador dos mercados norte-americanos.

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