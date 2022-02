Nvidia fecha 2021 com receita de 26,91 milhões de dólares, mais 61% que no ano anterior

Não há dúvida de que a Nvidia é uma atualmente das mais poderosas empresas do setor tecnológico. Os seus produtos, nomeadamente as placas gráficas da linha de última geração, são muito apreciados e desejados pelos consumidores e também no segmento profissional.

Agora a marca norte-americana anunciou os seus resultados financeiros do ano fiscal que terminou em janeiro de 2022. E segundo os dados, a empresa apresentou assim mais um valor recorde, tendo conseguido angariar uma receita de 26,91 milhões de dólares, o que se traduz num aumento de 61% face ao ano fiscal anterior.

Nvidia apresenta novo recorde no fim do ano fiscal

Quarto trimestre

A Nvidia apresentou recentemente os seus resultados financeiros do ano fiscal. Desta forma, de acordo com os detalhes, a empresa conseguiu montantes recorde no fecho do quatro trimestre, o qual encerrou no dia 30 de janeiro de 2022. Em concreto, a marca obteve uma receita de 7,64 mil milhões de dólares, um aumento significativo de 53% face ao mesmo período do ano anterior e de 8% face ao trimestre anterior. A Nvidia explica que as plataformas dedicadas ao mercado dos jogos, data centers e visualização profissional foram os setores que apresentaram receitas recorde neste trimestre e ao longo do ano.

Os lucros GAAP por ação diluída neste trimestre bateram também o recorde de 1,18 dólares, um espantoso aumento de 103% face ao ano anterior e 22% face ao anterior trimestre. Já os não-GAAP por ação diluída foram de 1,32 dólares, mais 69% em relação ao ano anterior e mais 13% em relação ao trimestre anterior.

Ano fiscal

No respeita ao ano fiscal 2021/2022 (uma vez que encerra neste ano), a Nvidia também conseguiu obter valores impressionantes batendo novo recorde com uma receita de 26,91 mil milhões de dólares. Este resultado traduz-se assim num aumento de 61% em relação à receita de 16,68 mil milhões de dólares apresentados no ano fiscal anterior.

Aqui, os lucros GAAP por ação diluída foram também um recorde de 3,85 dólares, mais 123% em relação aos 1,73 dólares do ano anterior. Quanto aos lucros não-GAAP por ação diluída foram de 4,44 dólares, um aumento de 78% em relação aos 2,50 dólares do ano anterior.

De acordo com Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia:

Estamos a ver uma procura excecional por plataformas de computação NVIDIA. A NVIDIA está a impulsionar avanços em IA, biologia digital, ciências climáticas, jogos, design criativo, veículos autónomos e robótica – alguns dos campos mais impactantes da atualidade. Estamos a entrar no novo ano com um forte impulso nos nossos negócios e uma excelente tração com os nossos novos modelos de negócios de software com NVIDIA AI, NVIDIA Omniverse e NVIDIA DRIVE. GTC está a chegar. Vamos anunciar muitos novos produtos, aplicações e parceiros para a computação NVIDIA.

Para o primeiro trimestre do ano fiscal 2022/23, a empresa estima uma receita de 8,10 mil milhões de dólares, cerca de 2% a mais. Este período fica também marcado pela sua desistência na compra da ARM.