Nvidia está a um passo de atingir o valor de 500 mil milhões de dólares

Sem dúvida que a Nvidia é atualmente uma das marcas mais fortes no segmento da indústria, nomeadamente no campo dos chips gráficos. As suas novas placas gráficas da linha RTX 30, assim como a possível aquisição da Arm, são dois fatores de destaque na marca norte-americana.

Neste sentido, a Nvidia tem agora muitos motivos para festejar. De acordo com os dados recentes, a fabricante está quase a atingir o valor de mercado de 500 mil milhões de dólares.

A Nvidia não para de surpreender e lançar regularmente novos produtos no mercado, mesmo debaixo da escassez de componentes. As suas placas gráficas da gama GeForce RTX 30 foram uma verdadeira aposta ganha, sendo as mais requisitadas quer por jogadores, quer por mineradores de criptomoedas.

Mas não é só no catálogo de produtos que a marca norte-americana tem sucesso. Também as contas e os valores têm os ventos a soprar forte num sentido ascendente.

Nvidia está perto de atingir um valor de 500 mil milhões de dólares

Segundo as recentes informações, os acionistas da Nvidia bem que podem saltar de felicidade. Depois que as marcas Broadcom, MediaTek e Marvell deram o seu apoio à compra da ARM pela fabricante, as ações da empresa aumentaram em mais de 5%. Por conseguinte, cada ação da Nvidia tem atualmente o valor de 801,34 dólares e o seu valor de mercado é neste momento de 499,508,940,000 dólares. Ou seja, a empresa está quase a atingir um valor de 500 mil milhões de dólares.

Para termos uma ideia, os 500 mil milhões de dólares é um montante superior à soma das gigantes Intel (~230.000 milhões de dólares) e AMD (~108 mil milhões de dólares).

Com esta panorama, a Citigroup, que é a maior empresa do mundo no segmento dos serviços financeiros, aumentou as hipóteses de a Nvidia comprar a ARM de 10% para 30%. E embora a probabilidade ainda pareça pequena, já é um aumento bastante significativo.

Relembramos que a aquisição da ARM é um negócio que está avaliado em 40 mil milhões de dólares.