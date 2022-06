Nvidia e AMD podem lançar as suas novas placas gráficas ao mesmo tempo

O mercado conta atualmente com modelos potentes no que respeita ao setor das placas gráficas. Mas a tendência natural das coisas é que estes equipamentos se tornem cada vez mais robustos e potentes para melhor responder às necessidades dos consumidores, especialmente dos mais exigentes.

Neste sentido, a Nvidia e a AMD estão quase prontas para lançar as suas novas linhas de GPUs. E de acordo com as mais recentes informações, as duas fabricantes podem lançar as próximas gerações de placas gráficas ao mesmo tempo.

GPUs Nvidia e AMD podem chegar ao mesmo tempo

Já há algum tempo que temos vindo a falar das próximas gerações de placas gráficas que deverão estar quase a ser conhecidas. A líder desde segmento é, sem dúvida, a Nvidia que prepara a linha GeForce RTX 40, enquanto que a AMD está a trabalhar na gama Radeon RX 7000.

Este setor tem despertado cada vez mais a curiosidade e o interesse dos consumidores, o que torna a competição entre ambas as fabricantes norte-americanas mais acesa. E, para ajudar ainda mais 'à festa', as mais recentes informações indicam que a Nvidia e a AMD vão lançar as suas próximas placas gráficas "ao mesmo tempo", com uma diferença de apenas algumas semanas entre umas e outras.

A informação foi avançada nesta quinta-feira (9) pelo confiável leaker @greymon55 na sua conta da rede social Twitter, onde indica que a produção em massa das próximas gráficas GeForce RTX 40 e das Radeon RX 7000 tem uma diferença de apenas 40 dias.

As suas empresas estarão agora a ultimar alguns pormenores até que comecem a produção efetiva e, posteriormente avancem com o tão aguardado lançamento dos novos chips gráficos. Desta forma, vamos mantendo-nos atentos a novos desenvolvimentos sobre este assunto.

Leia também: