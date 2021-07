Novas gráficas GeForce RTX 40 da Nvidia já está pronta, diz rumor

A Nvidia é, sem dúvida, a melhor fabricante de placas gráficas do mundo. E não sou apenas eu quem o diz, mas sim praticamente toda a nossa comunidade de leitores que nos seguem.

Depois do lançamento da poderosa linha GeForce RTX 30, os rumores mais recentes indicam que a fabricante norte-americana já tem prontas as placas gráficas da gama RTX 40.

Faz quase um ano que a Nvidia lançou para o mercado os primeiros modelos da linha RTX 30, nomeadamente as placas gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. Os novos modelos deram o pontapé de saída de uma nova fase da fabricante norte-americana, com produtos ainda mais atraentes e desejados, quer por gamers, quer também pelos mineradores de criptomoedas.

Mas se esta linha era poderosa, então a próxima já está a deixar os consumidores de água na boca.

Linha GeForce RTX 40 já poderá estar pronta

De acordo com os rumores mais recentes, a nova geração de placas gráficas da linha GeForce RTX 40 da Nvidia já estará pronta. As informações foram avançadas pelo leaker Greymon55 que confirma que a arquitetura Ada Lovelace vai representar a gama RTX 40 e todo o projeto já estará finalizado e não deve sofrer alterações até à data do seu lançamento.

Segundo os detalhes revelados pelo leaker, o processo de fabrico das novas GPUs da Nvidia serão feitos no processo de 5nm da taiwanesa TSMC, o que vai ao encontro de outros rumores anteriores. Contudo ainda não é certo se esta litografia será N5 ou N5P.

No entanto, outros rumores, revelados por diferentes leakers, indicam uma ou outra informação díspar em relação a estas. Mas todos os informadores parecem estar de acordo que o lançamento da nova gama RTX 40 não deve acontecer antes do final de 2022. Isto porque a fabricante costuma lançar equipamentos com novas arquiteturas a cada dois anos.