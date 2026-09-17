Netflix deixa de funcionar em algumas Smart TV e smartphones. Saiba se foi afetado

O serviço de streaming mais popular da Internet vai deixar para trás equipamentos. A Netflix atualizou as regras de compatibilidade e confirmou o fim do suporte oficial para aparelhos mais antigos, Smart TV e smartphone, impedindo novas instalações e arranque da aplicação. Saiba se foi afetado.

A interrupção acontece sem possibilidade de contornar a limitação através de soluções alternativas ou navegação web. Os utilizadores com modelos anteriores a determinadas arquiteturas de software deixam de conseguir autenticar. O corte abrange tanto televisores inteligentes como leitores multimédia dedicados e vários telefones que marcaram o mercado no início da década passada.

Os modelos de Smart TV e leitores que perdem Netflix

No segmento das Smart TV, a medida atinge equipamentos que dependem de sistemas operativos proprietários ou plataformas descontinuadas. Nos casos mais evidentes estão vários modelos da Samsung de antes de 2016 e que recorrem ao Orsay, bem como linhas anteriores ao webOS na LG, incluindo famílias conhecidas como LM9600 e LX9500. A restrição estende-se também a linhas Bravia da Sony e a modelos VIERA da Panasonic.

A perda de compatibilidade não poupa também equipamentos de streaming autónomos concebidos para ligar qualquer ecrã à rede. As três primeiras gerações da Apple TV deixam de conseguir correr a app da Netflix devido a não poderem receberem edições modernas do tvOS. Trata-se de um corte que retira a utilidade direta destes reprodutores para o consumo da plataforma, obrigando a soluções externas.

Smartphones antigos e alternativas para continuar a ver

A remoção do suporte recai sobre smartphones com versões de software antigo. Na Google, ficam excluídos aparelhos com versões do Android lançados entre 2011 e 2014, onde figuram referências populares como o Samsung Galaxy S3, a família Galaxy Note 2, o LG G2 ou equipamentos clássicos da gama Sony Xperia. Na Apple, ficam de fora equipamentos sem suporte do iOS 18, abrangendo o iPhone X, as gamas iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s e o primeiro iPhone SE.

Para verificar se o equipamento se encontra na lista de exclusão, basta aceder às definições de sistema. Aqui deve consultar as informações de software e verificar a versão instalada. Sinais como o desaparecimento do ícone do catálogo de aplicações ou mensagens de erro persistentes no arranque revelam a perda imediata de suporte.

Apesar deste encerramento de ciclo, não é obrigatório deitar o televisor fora nem investir num ecrã totalmente novo. A ligação de adaptadores multimédia atuais, como dispositivos Chromecast ou Fire TV Stick, permite descarregar as versões recentes da aplicação Netflix e contornar a limitação do sistema operativo nativo da televisão com um custo reduzido.