Microsoft quer usar GPU dos gamers para treinar IA. E poderá pagar por isso
A Microsoft está a investigar uma forma de aproveitar a capacidade de processamento “parada” dos computadores de gaming para treinar modelos de inteligência artificial (IA), podendo recompensar os donos desses equipamentos.
Como a Microsoft planeia aproveitar as GPUs dos gamers
A patente, intitulada Opportunistic Micro-training on Edge Devices Using Spare GPU Utilization, descreve um sistema de treino distribuído que recorre aos recursos de GPU não utilizadas em dispositivos de consumo, como desktops, portáteis e smartphones. O pedido foi apresentado pela Microsoft Technology Licensing a 30 de abril de 2025 e publicado a 5 de novembro de 2026.
Em vez de depender exclusivamente de GPU caras em centros de dados, a Microsoft propõe dividir cargas de trabalho de treino intensivas em tarefas mais pequenas, executáveis de forma independente, e distribuí-las pelos dispositivos participantes. O sistema analisaria as dependências computacionais do modelo antes de decidir como dividir as cargas.
Além disso, o sistema monitorizaria continuamente a utilização da GPU, o consumo de memória, as temperaturas e o consumo energético, atribuindo tarefas de acordo com os recursos disponíveis em cada dispositivo e os períodos de inatividade previstos. Se as temperaturas subirem ou o utilizador lançar aplicações exigentes, as cargas de treino poderiam ser reduzidas ou suspensas.
A patente descreve ainda mecanismos para validar os resultados devolvidos e identificar dispositivos pouco fiáveis, permitindo agregar as contribuições de treino sem depender de que todos os computadores participantes permaneçam disponíveis durante todo o processo.
A compensação prevista na patente
Para os gamers, o aspeto mais interessante é a possibilidade de compensação financeira. Segundo a patente, os proprietários teriam de autorizar explicitamente a utilização do seu hardware. O documento descreve um mecanismo que poderia registar as computações concluídas e atribuir créditos aos utilizadores participantes. Esses créditos poderiam ser trocados por software gratuito, acesso a modelos de IA ou até dinheiro.
No entanto, é importante salientar que a compensação é apresentada como uma implementação possível e não como um requisito da tecnologia patenteada. Nenhuma das 20 reivindicações publicadas no pedido especifica explicitamente o pagamento aos participantes, o que mantém em aberto a forma como os utilizadores seriam recompensados.
O conceito tem semelhanças com o Folding@home, que há décadas recorre a voluntários para ceder capacidade de computação para investigação científica. A proposta da Microsoft, contudo, aplicaria a computação distribuída ao treino comercial de IA, podendo introduzir incentivos financeiros.
Esta abordagem surge depois de a NVIDIA ter apresentado o PAIR, um sistema concebido para reunir recursos de computação não utilizados em dispositivos domésticos para inferência de IA, e não para treino.
Será rentável para os gamers?
A grande questão por responder é se, de facto, esta solução seria lucrativa para quem participa. Como sublinha o site PC Games Hardware, cargas de trabalho adicionais na GPU aumentam inevitavelmente o consumo de eletricidade.
Por exemplo, um consumo extra de 250 W mantido durante quatro horas por dia resultaria num consumo mensal de cerca de 30 kWh. Qualquer compensação teria, por isso, de cobrir os custos de eletricidade, o eventual aumento de temperatura e as horas adicionais de funcionamento do hardware.
Existem ainda questões por resolver relacionadas com a privacidade dos dados, o hardware suportado e o potencial impacto no desempenho dos jogos. A Microsoft não anunciou qualquer serviço comercial, taxas de compensação ou data de lançamento, e a existência de um pedido de patente não garante que o sistema venha alguma vez a estar disponível.
Leia também:
Deixe um comentário