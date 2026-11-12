Microsoft quer usar GPU dos gamers para treinar IA. E poderá pagar por isso

A Microsoft está a investigar uma forma de aproveitar a capacidade de processamento “parada” dos computadores de gaming para treinar modelos de inteligência artificial (IA), podendo recompensar os donos desses equipamentos.

Como a Microsoft planeia aproveitar as GPUs dos gamers

A patente, intitulada Opportunistic Micro-training on Edge Devices Using Spare GPU Utilization, descreve um sistema de treino distribuído que recorre aos recursos de GPU não utilizadas em dispositivos de consumo, como desktops, portáteis e smartphones. O pedido foi apresentado pela Microsoft Technology Licensing a 30 de abril de 2025 e publicado a 5 de novembro de 2026.

Em vez de depender exclusivamente de GPU caras em centros de dados, a Microsoft propõe dividir cargas de trabalho de treino intensivas em tarefas mais pequenas, executáveis de forma independente, e distribuí-las pelos dispositivos participantes. O sistema analisaria as dependências computacionais do modelo antes de decidir como dividir as cargas.

Além disso, o sistema monitorizaria continuamente a utilização da GPU, o consumo de memória, as temperaturas e o consumo energético, atribuindo tarefas de acordo com os recursos disponíveis em cada dispositivo e os períodos de inatividade previstos. Se as temperaturas subirem ou o utilizador lançar aplicações exigentes, as cargas de treino poderiam ser reduzidas ou suspensas.

A patente descreve ainda mecanismos para validar os resultados devolvidos e identificar dispositivos pouco fiáveis, permitindo agregar as contribuições de treino sem depender de que todos os computadores participantes permaneçam disponíveis durante todo o processo.

A patente da Microsoft ilustra como as microtarefas de treino da IA poderiam ser distribuídas por dispositivos de consumo com capacidade de GPU disponível, sendo os resultados finais enviados de volta para um serviço central com o objetivo de melhorar os modelos de IA.

A compensação prevista na patente

Para os gamers, o aspeto mais interessante é a possibilidade de compensação financeira. Segundo a patente, os proprietários teriam de autorizar explicitamente a utilização do seu hardware. O documento descreve um mecanismo que poderia registar as computações concluídas e atribuir créditos aos utilizadores participantes. Esses créditos poderiam ser trocados por software gratuito, acesso a modelos de IA ou até dinheiro.

No entanto, é importante salientar que a compensação é apresentada como uma implementação possível e não como um requisito da tecnologia patenteada. Nenhuma das 20 reivindicações publicadas no pedido especifica explicitamente o pagamento aos participantes, o que mantém em aberto a forma como os utilizadores seriam recompensados.

O conceito tem semelhanças com o Folding@home, que há décadas recorre a voluntários para ceder capacidade de computação para investigação científica. A proposta da Microsoft, contudo, aplicaria a computação distribuída ao treino comercial de IA, podendo introduzir incentivos financeiros.

Esta abordagem surge depois de a NVIDIA ter apresentado o PAIR, um sistema concebido para reunir recursos de computação não utilizados em dispositivos domésticos para inferência de IA, e não para treino.

Será rentável para os gamers?

A grande questão por responder é se, de facto, esta solução seria lucrativa para quem participa. Como sublinha o site PC Games Hardware, cargas de trabalho adicionais na GPU aumentam inevitavelmente o consumo de eletricidade.

Por exemplo, um consumo extra de 250 W mantido durante quatro horas por dia resultaria num consumo mensal de cerca de 30 kWh. Qualquer compensação teria, por isso, de cobrir os custos de eletricidade, o eventual aumento de temperatura e as horas adicionais de funcionamento do hardware.

Existem ainda questões por resolver relacionadas com a privacidade dos dados, o hardware suportado e o potencial impacto no desempenho dos jogos. A Microsoft não anunciou qualquer serviço comercial, taxas de compensação ou data de lançamento, e a existência de um pedido de patente não garante que o sistema venha alguma vez a estar disponível.

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