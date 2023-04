Mercado de discos SSD deve crescer 130% até ao ano de 2028

O mercado dos discos de armazenamento está a sofrer algumas alterações, nomeadamente as unidades em estado sólido que têm dominado cada vez mais o setor, em comparação aos tradicionais discos rígidos. E de acordo com as últimas estimativas, o segmento dos SSDs deve crescer 130% até ao ano de 2028.

Mercado dos SSDs deve crescer 130% até 2028

Segundo as últimas estimativas do grupo Yole, os discos SSDs ainda vão crescer muito mais ao longo dos próximos anos. O grupo acredita que daqui a 5 anos este mercado vai crescer em 130% face ao panorama atual, algo que deverá contribuir para que o setor arrecade 67 mil milhões até ao ano de 2028.

Estas expetativas consideram que o mercado se vai equilibrar à medida que surgem cada vez mais aplicações que necessitem deste género de armazenamento, o que irá então aumentar a procura e também os ganhos.

Segundo os dados revelado, em 2022 foram comercializadas 352 milhões de unidades de SSDs, o que gerou 29 mil milhões de dólares. Estes valores poderiam ser melhores, mas deve-se ter em consideração que houve uma baixa nas vendas devido aos problemas globais de falta de stock. Mas o grupo Yole considera que haverá um crescimento de 15% por ano e em 2028 serão vendidas então 472 milhões de unidades.

A empresa revelou ainda que dos 352 milhões de SSDs vendidos, 55 milhões foram para o mercado empresarial e os restantes 297 milhões tiveram como destino o setor doméstico. Para além disso, desses 55 milhões, cerca de 30 milhões eram SSDs PCIe. É ainda referido que em 2028 os pedidos destes equipamentos para segmentos empresariais vai representar 71% ou, por outras palavras, 79 milhões em vendas.

O grupo diz ainda que a integração do PCIe 5.0 ainda está lenta, no entanto acredita que esta se pode tornar numa das principais ferramentas das empresas ao longo dos próximos cinco anos. Estima-se ainda que este mercado aumente para 69% a sua participação no setor.

Pode ver a análise completa aqui.