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Más notícias! Escassez de memória RAM vai durar até 2030 e preços dispararam

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Quem tencionava atualizar o PC ou trocar de smartphone nos próximos tempos recebeu um balde de água fria. A SK hynix alertou que a procura global por chips de memória vai superar a oferta disponível pelo menos até 2030. A pressão contínua exercida pela infraestrutura de inteligência artificial está a absorver grande parte dos recursos fabris, empurrando o mercado de consumo para um cenário prolongado de escassez e subida de custos.

Pagar mais por PCs e smartphones até 2030

O mais recente relatório financeiro da fabricante sul-coreana revelou receitas trimestrais recorde, mas trouxe previsões cinzentas para os consumidores comuns. Os preços médios de venda dos módulos de memória subiram mais de vinte por cento num único trimestre. Na prática, este aumento representa um encarecimento inevitável no hardware das prateleiras assim que o stock existente nas lojas e fabricantes de equipamentos for esgotado.

Apetite voraz dos centros de dados para IA

A justificação para este fosso entre procura e produção prende-se com a transição acelerada para novas tecnologias. Erguer e certificar novas fábricas de semicondutores exige anos de trabalho e investimentos massivos. Além disso, a complexidade inerente aos novos nós litográficos reduz o ritmo a que as linhas de montagem conseguem colocar componentes viáveis no mercado em larga escala.

Mesmo com previsões de arrefecimento nas vendas de computadores pessoais e telemóveis, a corrida aos servidores para modelos avançados compensa qualquer quebra. Cerca de catorze grandes clientes de computação em nuvem fecharam contratos de fornecimento a cinco anos, garantindo antecipadamente mais de metade da capacidade de produção da SK hynix prevista para 2027 e 2028.

Transição técnica e impacto no hardware diário

A aposta no processo de fabrico 1c nm, que ronda os 11 a 12 nanómetros e exige múltiplos passos de litografia ultravioleta extrema (EUV), destina-se quase exclusivamente a alimentar memórias de alta largura de banda como as HBM4E, além dos novos módulos LPDDR6 e DDR5 de topo. A margem para os formatos de memória mais acessíveis fica cada vez mais espremida.

Para o segmento gráfico e de processamento paralelo, as novas memórias HBM4 preparam-se para ultrapassar as HBM3E em volume de entregas e faturação. No armazenamento, o foco direciona-se para memórias flash NAND com 321 camadas. Toda a maquinaria de ponta está reservada para os grandes centros de dados, deixando o mercado doméstico refém de ciclos de abastecimento muito mais lentos.

Com a capacidade industrial totalmente comprometida a longo prazo, o panorama para quem procura montar uma máquina nova ou comprar eletrónica de consumo nos próximos anos continuará sob forte pressão inflacionária. A estabilização de preços que muitos analistas antecipavam para breve fica agora adiada para a próxima década.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
2030 memória ram

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Comentários

1

  1. Não se fiem no que diz a SK hynix. A procura já mostra sinais de abrandar, há mais produção de wafers na China e em 2027 espera-me um aumento grande da mesma e com qualidade e fiabilidade muito mais afinadas. Se houver escassez não é pelo aumento da procura mas por manobras artificiais para inflacionar o preço das memórias. Aliás, tudo isto tem 2 bicos… por um lado houve efetivamente um aumento de procura (leia-se reservas, não necessariamente tudo vendas) mas também houve um decréscimo da produção entre os 3 grandes players das memórias. Estavam a ganhar pouco e acharam por bem mexer os cordelinhos. As mesmas 3 que já foram multadas várias vezes por manipulação e concertação de preços.

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