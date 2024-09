Lunar Lake: nova geração de chips da Intel promete enorme desempenho e mais bateria

A Intel acaba de lançar a sua mais recente geração de chips para computadores portáteis. De nome Lunar Lake, chega com a promessa de um enorme desempenho e ganhos de duração da bateria. A fabricante de processadores revelou, também, que os novos chips irão trazer o suporte Gemini Nano para os Chromebooks.

Na IFA 2024, em Berlim, a Intel anunciou a Lunar Lake para CPU de portáteis. A nova geração de chips da gigante tecnológica será lançada como versões da série Intel Core Ultra 200V, a partir do final deste mês, em dispositivos da Lenovo, HP, Samsung, entre outros.

Um dos primeiros será a série Samsung Galaxy Book 5, que foi anunciada a par da revelação da Intel, e estará disponível no final deste mês.

Conforme partilhado, a Intel focou-se em combater "equívocos sobre a eficiência x86". Portanto, os novos processadores têm a potência esperada de CPU x86, mas uma eficiência energética que rivaliza com a de CPU ARM, como o Snapdragon X Elite da Qualcomm.

A Intel revelou esperar um consumo de energia até 50% inferior, possibilitando que portáteis equipados com o Lunar Lake sejam capazes de oferecer até 20 horas de duração da bateria.

Intel aposta no processamento para a IA

Relativamente ao processamento de Inteligência Artificial (IA), a Intel desenvolveu os novos chips para fornecerem até 120 TOPS - Tera Operations per Second de poder. Isto é mais do que o dobro do processamento oferecido pelo Snapdragon X Elite.

Esta capacidade será utilizada nos Chromebooks. Apesar de a Google já usar o Gemini Nano no Chrome para recursos de IA, este novo suporte, com chips mais recentes da Intel, deverá abrir a porta a mais funcionalidades. Estas, a par de melhorias:

Maior autonomia;

Desempenho melhorado;

Funcionalidades de IA avançadas.

Durante o evento, a Intel e a Google demonstraram, por exemplo, o recurso "Ajude-me a ler", que a Google anunciou, pela primeira vez, em maio, com o Gemini Nano a rodar no dispositivo com os novos processadores.

Para já, não há informações sobre a disponibilidade dos Chromebooks com a nova geração de processadores Lunar Lake da Intel.