JSR diz que os modelos de IA de baixo custo da DeepSeek vão estimular a procura de chips

A DeepSeek aba(na)nou a indústria tecnológica, entregando uma alternativa considerada superior ao ChatGPT, que era a referência na área da Inteligência Artificial (IA) - ou era, até agora. Segundo a JSR, líder na cadeia de fornecimento de semicondutores, os modelos de baixo custo da startup chinesa deverão estimular a procura de chips a longo prazo.

A JSR, principal fabricante de materiais fotossensíveis utilizados no fabrico de semicondutores, fornece os materiais fundamentais relacionados com a fotolitografia, os photoresists, para as máquinas de litografia de luz ultravioleta extrema da ASML Holding. Atualmente, este equipamento é considerado essencial para o fabrico dos chips mais avançados.

Os materiais da JSR são utilizados em várias partes da cadeia de fornecimento de semicondutores. De acordo com dados da Bloomberg, além da ASML, são clientes a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a Intel e a Samsung Electronics.

Na perspetiva de Kenichi Emoto, diretor-executivo da JSR, a chegada dos modelos de IA de baixo custo da DeepSeek é uma vantagem para o setor, pois a startup chinesa e os seus modelos de IA mais baratos conduzirão a uma explosão da procura de semicondutores a longo prazo.

Numa entrevista, Kenichi Emoto, da JSR, partilhou que acredita que qualquer desenvolvimento que faça avançar a tecnologia de IA é positivo.

Além disso, disse que mesmo que a DeepSeek reescreva o mapa da indústria, "não significará uma grande mudança para nós"; "o surgimento de novas tecnologias de IA é uma direção positiva".

Ultimamente, a JSR tem liderado um esforço para a consolidação das fabricantes de materiais do Japão. Uma vez que as empresas compreendem partes essenciais da cadeia de fornecimento de semicondutores, "queremos construir um setor de materiais forte e aumentar a competitividade industrial do Japão".